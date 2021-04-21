İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza en az 8.904 TL ödeme yapılıyor!
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza...
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!

Emanet 164. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 22 Nisan 2021 Perşembe

Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Emanet 164. bölüm fragmanı ile merak edilmeye başlandı. Dizi hayranları, Emanet 164. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti - 22 Nisan 2021 Perşembe Kanal 7 başlıklarını araştırıyor.

21 Nisan 2021 Çarşamba 21:51
Emanet 164. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 22 Nisan 2021 Perşembe
Takip Et:

Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizilerinden birisi olan Emanet 164. Bölüm fragmanı ile merak edilmeye başlandı. Seher ve Yaman’ın barıştığı 164. Bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra dizi hayranları 22 Nisan Perşembe günü yayınlanacak bölümü araştırıyor.

Kiraz’ın ölümü sonrasında küsler barışmaya başlarken Ali’nin sahnelerinde ki hüzün pek çok kişiyi etkilemişti. Arada kalan Yusuf’u korumak isteyen Seher ve Yaman arasında ki mücadele de Kiraz’ın ölümü sonrasında son bulurken barışan ikili ilerleyen bölümlerde sonsuz bir aşka yelken açabilir. Seher ve Yaman özellikle Ali ve Sultan Hanım’ın durumunu gördükten sonra sevdiklerinin kıymetini bilmeyi öğreniyor.

Ali, Kiraz sonrasında büyük bir boşluğa düşerken onun bilinmezlikten nasıl kurtulacağı araştırılıyor. Zuhal’in ise gözünü kararttığı belli olurken İkbal’i öldürmek için koğuş ağasının adamlarını onun üzerine yönlendirdi.




Son Güncelleme: 21.04.2021 21:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal 7Perşembe22 Nisan 2021özetYeni BölümFragman164. BölümEmanet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönül Dağı Ali Kimdir? Gerçek adı nedir? Ergun Kuyucu hakkında bilgiler
Gönül Dağı Ali Kimdir? Gerçek adı nedir? Ergun Kuyucu hakkında bilgiler
Yasak Elma Cansu kimi ölüyor? Ender, Şahika, Yıldız ve Çağatay hangisi ölecek?
Yasak Elma Cansu kimi ölüyor? Ender, Şahika, Yıldız ve Çağatay hangisi ölecek?
Show TV Alev Alev ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak? Alev Alev final bölümü tarihi belli oldu!
Show TV Alev Alev ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak? Alev Alev final bölümü tarihi belli oldu!
Kuruluş Osman 55. Bölüm ATV tek parça izle 21 Nisan Çarşamba
Kuruluş Osman 55. Bölüm ATV tek parça izle 21 Nisan Çarşamba
Masumiyet 9. Bölüm Fox TV tek parça izle
Masumiyet 9. Bölüm Fox TV tek parça izle
Doğduğun Ev Kaderindir 40. Bölüm Tv 8 tek parça izle 21 Nisan Çarşamba
Doğduğun Ev Kaderindir 40. Bölüm Tv 8 tek parça izle 21 Nisan Çarşamba

Popüler Haberler

Akbank anında onaylı 159 Tl taksitli, sıfır faizli ve 10 bin TL kredi
Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Star Tv Kazara Aşk dizisi hakkında bilgiler
QNB Finansbank Yüzde 0,79 Faizli, 60 Ay Vadeli Borç Transferi Kredisi Kampanyası
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı? İki ayrı yasa teklifi mecliste
Deniz veya havuza girilebilir mi? Koronavirüsün su yoluyla bulaşma riski var mı?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile pandemi desteği kapsamında 2000 TL ödünç para kampanyası
Emekli maaşı sorgulama nasıl yapılır? Emekli maaşım ne kadar oldu? Emekli maaşımı nasıl öğrenebilirim?
Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadar? 2021 yılı güncel maaş bilgileri ve görevleri
Altın hesabı nedir, nasıl açılır? Nisan 2021 Vadeli ve vadesiz altın hesabı ile avantajlı bankalar hangileridir?
SGK erken emeklilik için yapılabilecek borçlanmalar ve ödemeler
SGK şifre başvuruları nasıl yapılır? 2021
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?
Rüyada araba görmek ne demektir? Rüyada araba görmenin tabiri ve anlamı
ÇYDD burs başvuruları nasıl yapılır? 2021 ÇYDD burs başvurusu ne zaman
Sadakatsiz Serap Şenlik kimdir? Olcay Yusufoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınav konuları nelerdir?
Kobiler için en iyi imkan ve kredi sunan bankalar hangileridir? Nisan 2021
Defterdarlık Uzman Yardımcılığı sınavı konu başlıkları
İşsiz, Esnaf, Ev Kadını, Emekli, Çalışan, Çalışamayan ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara maddi yardım!
Bugün gram altın ne kadar oldu? 22 Nisan 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Vodafone interneti bitene Instagram, Facebook ve Twitter için 2 GB bedava internet

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.