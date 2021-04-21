Emanet 164. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 22 Nisan 2021 Perşembe

Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizilerinden birisi olan Emanet 164. Bölüm fragmanı ile merak edilmeye başlandı. Seher ve Yaman’ın barıştığı 164. Bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra dizi hayranları 22 Nisan Perşembe günü yayınlanacak bölümü araştırıyor.

Kiraz’ın ölümü sonrasında küsler barışmaya başlarken Ali’nin sahnelerinde ki hüzün pek çok kişiyi etkilemişti. Arada kalan Yusuf’u korumak isteyen Seher ve Yaman arasında ki mücadele de Kiraz’ın ölümü sonrasında son bulurken barışan ikili ilerleyen bölümlerde sonsuz bir aşka yelken açabilir. Seher ve Yaman özellikle Ali ve Sultan Hanım’ın durumunu gördükten sonra sevdiklerinin kıymetini bilmeyi öğreniyor.

Ali, Kiraz sonrasında büyük bir boşluğa düşerken onun bilinmezlikten nasıl kurtulacağı araştırılıyor. Zuhal’in ise gözünü kararttığı belli olurken İkbal’i öldürmek için koğuş ağasının adamlarını onun üzerine yönlendirdi.