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Emanet 163. Bölüm tek parça izle 21 Nisan Çarşamba

Kanal 7 izleyicilerinin merakla beklediği Emanet dizisi hafta içi her gün ekranlara yansıyor. Günlük olarak Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Emanet dizisi, 21 Nisan Çarşamba akşamı neler olduğu dizi severler tarafından merak ediliyor. İşte Emanet 163.bölüm tek parça olarak haberimizde

21 Nisan 2021 Çarşamba 22:42
Emanet 163. Bölüm tek parça izle 21 Nisan Çarşamba
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Emanet dizisi kanal 7 ekranlarında hafta içi her gün saat 20:00’da yayınlanıyor. Konusu göz önünde bulunan dizi merakla beklenen bölümleriyle seyircileriyle buluşuyor.  Her emanet kutsal bir yerde saklanır. Aşk kalbin en derininde diyerek farklı hayatları konu alan Emanet dizisi 163.bölüm 21 Nisan Çarşamba günü kanal 7 seyircileriyle buluştu.

Seher ve Yaman’ı bekleyen sürpriz       

Kalan 7 ekranlarının gözdesi olan Emanet dizisi bu akşam sevilen çifti ile beraber sorunları aşmaya devam ediyor. Yaman sorunları çözme aşamasındayken karşılarına başka sorunlar belirir.

Emanet dizisi 163.bölüm özeti

Emanet dizisi Karamel Yapım imzasını taşıyor. Konusu ile gündem de olan dizi hafta içi her gün 20:00’da Kanal 7 ekranlarında.

Seher ve Yaman çiftinin hayatında sorunlar bitmeden bir diğeri ile karşılaşıyorlar. Yaman’ın hatasını anlayıp dilediği özür, çift arasındaki tartışmaları bitirir diye düşünülürken yeni gelen haber ile çifti hayretlere bırakır.

Seher, Yaman’ı dilediği özür karşısında duvarlarını kaldırabilecek mi?

Yaman ile yaşadığı sorunların dışında ablasının vefatıyla sarsılan ve ablasının çocuğunun yanında olmaya çalışan Seher, öbür tarafta abisinin emanetine sahip çıkabilmek için her şeye  göğüs geren Yaman.. Farkı hayatları ve birbirinden ayrı dünyaları ile sorunlar yaşayan çiftin kazanacağı tek konu aşk olacak. Konusu ile gözlerde olan Emanet dizisi seyirciyle buluşuyor. 

163.bölüm tanıtımı buradan izleyebilirsiniz. 




Son Güncelleme: 21.04.2021 22:42
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Anahtar Kelimeler:
özetDiziKanal7Emanet
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