İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü mor denizanaları kıyıya vurdu
Son Dakika
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den bomba aşk açıklaması!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den...
Emekli ve memura Temmuz ayında yüzde 7.09 zam sinyali!
Son Dakika
Emekli ve memura Temmuz ayında...
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon 84 bin TL ceza kesti!
Son Dakika
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon...

Emanet 161. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 19 Nisan Pazartesi Kanal 7

Kanal 7'nin sevilen dizisi Emanet'in 161. bölüm fragmanına ve yeni bölüm özetine okurlarımız için içeriğimizde yer verdik. Emanet'in 19 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümüne ilişkin ayrıntılar Gürses'te.

15 Nisan 2021 Perşembe 15:31
Emanet 161. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 19 Nisan Pazartesi Kanal 7
Takip Et:

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet’in yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Dizinin yeni bölümünde seyircileri heyecan dolu anlar bekliyor.

Emanet yeni bölüm özeti

Emanet dizisinde Seher öfkeden deliye dönerken, Yaman bir şey söyleyemeden öylece kaldı. Yaman her şeyi anlatsa tüm sorunlar hallolacaktı ancak bunu başaramadı. Yaman’ın geçmişten kalan bu durumu, ortada Seher oldukça hiç de kolay olmayacak. Yaman çok yakında tüm yaptıklarını anlatacak ve Seher ile arası düzelecek.

İkbal için ise tehlike çanları çalıyor. Zuhal’in endişeli halinden sonra nihayet Selim de ortaya çıktı. ikbal, Selim’in adını vermesi konusunda oldukça endişeli olsa da konuşurken Ziya’ya yakalandı. Ziya’nın ise psikolojisi bozuk.

Kiraz ve Ali’nin aşkıysa tam gaz devam ediyor. Ali Kiraz’a evlenme teklifi etmek için hazırlıklara başladı. İzleyicileri ilerleyen bölümlerde romantik sahneler bekliyor.

Emanet 161. bölüm fragmanı:




Son Güncelleme: 15.04.2021 15:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EmanetKanal 7
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor Merve neden yok, sakatlandı mı?
Survivor Merve neden yok, sakatlandı mı?
Camdaki Kızın annesi kim, babası kim?
Camdaki Kızın annesi kim, babası kim?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncu isimleri ve karakter listesi
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncu isimleri ve karakter listesi
Survivor Ödül Oyunu'nu kim kazandı? 15 Nisan Perşembe Survivor ödül oyunu galibi
Survivor Ödül Oyunu'nu kim kazandı? 15 Nisan Perşembe Survivor ödül oyunu galibi
Camdaki Kız dizisinin sonunda neler oluyor? Camdaki Kız kitap özeti
Camdaki Kız dizisinin sonunda neler oluyor? Camdaki Kız kitap özeti
Camdaki Kız dizisi oyuncu isimleri ve karakter listesi
Camdaki Kız dizisi oyuncu isimleri ve karakter listesi

Popüler Haberler

Survivor Merve neden yok, sakatlandı mı?
Kıble ne tarafta? Kıble yönü nasıl bulunur? Kıble hangi yöndedir?
Camdaki Kızın annesi kim, babası kim?
Rüyada ekmek alma görmek anlamı ve yorumu
Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Defne Samyeli rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Ryan Donk neden 2 maç men cezası aldı?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncu isimleri ve karakter listesi
İŞKUR'a başvuru yapan herkese 1300 TL ödeme! İŞKUR işsizlik maddi yardım ödemesi şartları ve başvuru işlemleri
Survivor Ödül Oyunu'nu kim kazandı? 15 Nisan Perşembe Survivor ödül oyunu galibi
Haldun Demirhisar kimdir? Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşadığı iddia edilen Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında?
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 13 Nisan 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut yaşı ve oynadığı diziler
Evlilik kredisi nasıl çekilir? 2021 evlilik kredisini hangi bankalar veriyor?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray hakkında bilgiler
Menajerimi Ara Barış kimdir? Deniz Can Aktaş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Camdaki Kız dizisi oyuncu isimleri ve karakter listesi
Nihat Hatipoğlu'na sorulan ilginç sorular ve cevapları
Sol Yanım dizisi Selim kimdir? Gerçek adı ne? Tolga Mendi oynadığı diziler
TV8 Survivor 70. bölüm canlı izle - 15 Nisan 2021 Perşembe
Sol Yanım dizisi izlendi mi? beğenildi mi? Star TV yeni dizisi Sol Yanım'nun reyting oranları
Canlı izle Roma Ajax Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Roma Ajax maçı Selçuk Sports Netspor izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.