Emanet 161. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 19 Nisan Pazartesi Kanal 7

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet’in yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Dizinin yeni bölümünde seyircileri heyecan dolu anlar bekliyor.

Emanet yeni bölüm özeti

Emanet dizisinde Seher öfkeden deliye dönerken, Yaman bir şey söyleyemeden öylece kaldı. Yaman her şeyi anlatsa tüm sorunlar hallolacaktı ancak bunu başaramadı. Yaman’ın geçmişten kalan bu durumu, ortada Seher oldukça hiç de kolay olmayacak. Yaman çok yakında tüm yaptıklarını anlatacak ve Seher ile arası düzelecek.

İkbal için ise tehlike çanları çalıyor. Zuhal’in endişeli halinden sonra nihayet Selim de ortaya çıktı. ikbal, Selim’in adını vermesi konusunda oldukça endişeli olsa da konuşurken Ziya’ya yakalandı. Ziya’nın ise psikolojisi bozuk.

Kiraz ve Ali’nin aşkıysa tam gaz devam ediyor. Ali Kiraz’a evlenme teklifi etmek için hazırlıklara başladı. İzleyicileri ilerleyen bölümlerde romantik sahneler bekliyor.

Emanet 161. bölüm fragmanı: