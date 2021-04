Emanet 160. bölüm tek parça izle Kanal 7 16 Nisan Cuma

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet 160.yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Hafta içi her gün saat 19:00’da ekranlara gelen dizi her bölümüyle izleyicilerden tam not alıyor.

Emanet son bölümde ne oldu?

Dizinin yayınlanan son bölümünde Seher öğrendiği gerçeklerin ardından adeta şoka uğradı. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Seher’in olaylara nasıl tepki vereceği ve yaşanan hayal kırıklığını nasıl atlatacağı merak ediliyor.

Emanet konusu ne?

Seher yaşlı babasıyla birlikte yaşayan akıllı, güzel ve genç bir kadındır. Seher’in ablası Kırımlı ailesinin reisi Kudret Kırımlı ille evlenmiştir. Seher’in ablası hastalığının ardından vefat etmiş ve Seher’e oğlu Yusuf’u emanet etmiştir.

Seher ablasının emanetine gözü gibi bakmak için eniştesi Kudret Kırımlı ile karşı karşıya gelecektir. Kudret Kırımlı acımasız, sert bir adamdır. Oğlu Yusuf’a dahi sert davranan Kudret Kırımlı ile Seher birçok kez karşı karşıya kalacaktır. Seher’in bu zorlu sürecinde en büyük destekçisi ise Yaman olacaktır. İki arasında zaman içerisinde tutkulu bir aşk başlayacaktır.

Emanet 160.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.