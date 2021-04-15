Emanet 160. bölüm fragmanı izle Kanal 7 Emanet 16 Nisan 2021 Cuma özeti

Son zamanların sevilen dizileri arasında olan Emanet, Kanal 7 ekranlarından sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Sıla Türkoğlu ile Halil İbrahim Ceyhan’ın başrollerini paylaştığı dizi ile ilgili sosyal medyadan oldukça olumlu yanıtlar geliyor. Yaman ve Seher’in hikayesini her hafta kaçırmadan izleyen seyirci, yapmış oldukları paylaşımlar ile de dizinin etkileşimini yükseltiyor.

Sosyal medyadan da destek alan Emanet dizisinin reytinglerinde de oldukça olumlu bir ilerleme var. Reytinglerde önemli dizileri arkasına alan Emanet’in 159. yeni bölümü ekranlarda. Emanet dizisinin hayranları yeni bölümü heyecanla takip ediyor. Emanet dizisinin 16 Nisan 2021 Cuma günü ekranlara gelecek olan 160. bölümünün fragmanı merak edilmeye başlandı. Emanet dizisinin yeni bölümünün fragmanı saat 21:20 gibi yayınlanacaktır.

Yaman ve Seher’in arasında meydana gelen gerilimleri de barındıran ilişkilerinin nasıl olacağı da seyirciler tarafından merak konusu oldu. Dizinin 159. bölümünde dikkat çekici ipuçları var. Seher duydukları karşısında neye uğradığını şaşırır. Seher, bu durum karşısında ne yapacaktır?

Emanet dizisinin 159. bölüm fragmanı:

Seher, öğrendiklerinin ardından yıkılırken, yapmış olduğu büyük hata altında kıvranan Yaman’sa içindekilerini sevdiği kadına dökmek ister. Ama geçmişi paspas altı etmek oldukça güçtür.

Karamel Yapım imzalı Emanet, nefes kesen hikayesiyle hafta içi her akşam saat 20.00’da Kanal 7 ekranlarında seyircilerin karşısına çıkıyor.

Anne ve babasını kaybeden yeğenleri Yusuf’u kutsal bir emanet gibi koruyan Yaman ve Seher’in yürekler dokunan hikayesi Emanet ile seyircilerin ekranlarında yerini alıyor.

Bir tarafta ablasının ölümü ile sarsılarak yeğenine sahip çıkmaya çalışan Seher, diğer tarafta ise ağabeyinin emanetini koruyabilmek için elinden geleni ardına koymayan Yaman… iki ayrı dünyanın, gece ile gündüzün bu mücadelesinde tek galip gelen olacak, o da aşk… bir emaneti korumak için mücadele verenlerin hikayesi Emanet ile ekranlarda.