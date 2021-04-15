Emanet 159. bölüm izle Kanal 7 14 Nisan Çarşamba

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet her bölümüyle izleyicilerden tam not alıyor. Sevilen dizi 159.yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizinin merakla beklenen 159.bölüm fragmanı yayınlandı.

Emanet dizisi konusu nedir?

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan kendi halinde hayatı olan genç ve güzel bir kadındır. Seher’in ablası Kırımlı ailesinin başı olan Yaman Kırımlı ile evlenmiştir. Seher’in ablası vefat etmiştir. Ablası Seher’e oğlu Yusuf’u emanet etmiştir.

Yaman Kırımlı acımasız, sert ve gaddar bir adamdır. Öyle ki Yaman Kırımlı oğlu Yusuf’a da kötü davranmaktadır. Seher, yeğeni Yusuf için Yaman ile karşı karşıya gelecektir. Seher ablasına verdiği sözü tutmak ister ve yeğenini korumak için her şeyi yapar.

İkili karşı karşıya geldiği Yusuf’un yanı sıra kalplerindeki bir başka emanetle de uğraşmak zorunda kalacaktır.

Emanet oyuncuları kim?

Halil İbrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu, Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan.

Emanet dizisi 159.bölüm izlemek için tıklayınız.