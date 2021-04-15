İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emekli ve memura Temmuz ayında yüzde 7.09 zam sinyali!
Son Dakika
Emekli ve memura Temmuz ayında...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den bomba aşk açıklaması!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den...
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon 84 bin TL ceza kesti!
Son Dakika
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon...
MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması geldi! 15 Nisan tarihinden itibaren..
Son Dakika
MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması...

Emanet 159. bölüm izle Kanal 7 14 Nisan Çarşamba

Emanet 159.bölümüyle 14 Nisan Çarşamba günü izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin sevenleri Kanal 7 Emanet son bölümü izleme ekranını araştırıyor.

15 Nisan 2021 Perşembe 13:43
Emanet 159. bölüm izle Kanal 7 14 Nisan Çarşamba
Takip Et:

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet her bölümüyle izleyicilerden tam not alıyor. Sevilen dizi 159.yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizinin merakla beklenen 159.bölüm fragmanı yayınlandı.

Emanet dizisi konusu nedir?

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan kendi halinde hayatı olan genç ve güzel bir kadındır. Seher’in ablası Kırımlı ailesinin başı olan Yaman Kırımlı ile evlenmiştir. Seher’in ablası vefat etmiştir. Ablası Seher’e oğlu Yusuf’u emanet etmiştir.

Yaman Kırımlı acımasız, sert ve gaddar bir adamdır. Öyle ki Yaman Kırımlı oğlu Yusuf’a da kötü davranmaktadır. Seher, yeğeni Yusuf için Yaman ile karşı karşıya gelecektir. Seher ablasına verdiği sözü tutmak ister ve yeğenini korumak için her şeyi yapar.

İkili karşı karşıya geldiği Yusuf’un yanı sıra kalplerindeki bir başka emanetle de uğraşmak zorunda kalacaktır.

Emanet oyuncuları kim?

Halil İbrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu, Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan.

Emanet dizisi 159.bölüm izlemek için tıklayınız.

 




Son Güncelleme: 15.04.2021 13:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EmanetKanal 7Dizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BluTV tamamen ücretsiz mi olacak? Blu TV nasıl ücretsiz izlenebilecek?
BluTV tamamen ücretsiz mi olacak? Blu TV nasıl ücretsiz izlenebilecek?
Mukabele saatleri; 15 Nisan 2021 Perşembe Mukabele hangi kanallarda var, saat kaçta yayınlanıyor?
Mukabele saatleri; 15 Nisan 2021 Perşembe Mukabele hangi kanallarda var, saat kaçta yayınlanıyor?
Sadakatsiz Haluk'a ne oldu, sağlık durumu nasıl? Burak Sergen yoğun bakımdan çıktı mı?
Sadakatsiz Haluk'a ne oldu, sağlık durumu nasıl? Burak Sergen yoğun bakımdan çıktı mı?
Hızlı ve Öfkeli 9. bölüm vizyona ne zaman çıkacak? Hızlı ve Öfkeli 9. bölüm yeni fragmanı yayınlandı!
Hızlı ve Öfkeli 9. bölüm vizyona ne zaman çıkacak? Hızlı ve Öfkeli 9. bölüm yeni fragmanı yayınlandı!
Kağıt Ev ne zaman başlıyor? Kağıt Ev oyuncu kadrosu ve konusu
Kağıt Ev ne zaman başlıyor? Kağıt Ev oyuncu kadrosu ve konusu
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak hangi günler yayınlanıyor?
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak hangi günler yayınlanıyor?

Popüler Haberler

Emanet 159. bölüm izle Kanal 7 14 Nisan Çarşamba
BluTV tamamen ücretsiz mi olacak? Blu TV nasıl ücretsiz izlenebilecek?
Bugün kimin maçı var? TV 15 Nisan 2021 Perşembe canlı maç yayın saatleri
Rüyada et görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? et görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Beyaz Show yeni bölümleri yayınlanacak mı? Beyazıt Öztürk açıkladı
Başika üssünü kim hedef aldı? Başika Türk üssüne kim saldırdı?
Emanet dizisine katılan Hilal Yıldız kimdir? Zuhal karakteri kimdir?
15 Nisan Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Asgari ücrette gelir vergisi kesintisi ne kadardır?
Romanya’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Romanya asgari ücret fiyatları
Bankaların sicili bozuk olanlar için kredi imkanları ve kredi şartları
Hilal göründü mü? 2021 Ramazan hilali göründü mü?
Maraşlı dizisinde Nuran karakterine Nesrin Yılmaz hayat veriyor
Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? 13 Nisan 2021 Salı Kanal D yayın akışı
Fenerbahçe Gaziantep FK maç özeti ve golleri izle | Bein Sports FB – Gaziantep youtube geniş özeti ve maçın golleri
Yemin dizisinde Feride karakterine Cansu Tuman hayat veriyor
Açık lisesi diploma notu hesaplama nasıl yapılır? Açık lise kredi hesaplama 2021, açık öğretim kredi hesaplama, açık lise dersleri ve kredileri
Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Nisan 2021
Kimsesizler'e katılan Damla Cercisoğlu Kimdir? Betül öğretmen karakteri kimdir?
Açık Lise nasıl çabuk bitirilir? En hızlı kredi toplama nasıl olur?
Nisan 2021 Tüvtürk araç muayene randevu ücreti ne kadar? Tüvtürk araç muayenesinde nelere bakılıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.