Emanet 158. Bölüm tek parça izle Kanal 7 son bölüm

Emanet dizisinin 158.bölümü 14 Nisan Çarşamba günü saat 20:00’de ekranlara gelecek. 157.bölümde Yaman, kendini affettirmek için elinden geleni yapmaktadır. Seher ise ne olup bittiğini anlayamaz ayrıca Seher’i büyük bir sürpriz beklemektedir.

Emanet dizisinin yönetmenliğini Ayhan Özen ve Taner Tunç yapmaktadır. Görüntü yönetmeni ise Ömer Yılmaz. Dizinin oyuncu kadrsounda ise Halil İbrahim Ceyhan,Sıla Türkoğlu, Berat Yusuf Özkan,Gülderen Güler Melih Özkaya,Tolga Pancaroğlu,Gülay Özdem,Gözde Gürkan,Hilal Yıldız gibi isimler yer almaktadır.

Dizinin 158.bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.kanal7.com/dizi/yeni-dizi-emanet

Emanet dizisi

Seher,babasıyla yaşayan genç bir kızdır. Ablasının ölümünden sonra yeğeni Yusuf’a bakmayı kendine görev edinmiştir. Yaman Kırımlı ,Yusuf’un amcasıdır ve o da yeğenini kimselere vermek istemez. Yaman ile Seher arasında mücadele başlar. Bu mücadele Seher ve Yaman arasında aşka neden olacaktır.