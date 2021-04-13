Emanet 158. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 14 Nisan 2021 Çarşamba Kanal 7

Emanet dizisinin 158.bölümü Çarşamba günü saat 20.00’da ekranlara gelecek. Dizinin başrollerinde Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu yer almaktadır. 158.bölümün fragmanı Kanal 7’nin ve dizinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Yeni bölümde Seher, kendisinden saklanan belgelere ulaşıyor. Belgeler sayesinde parçaları yerine getirerek her şeyi daha net anlayan Seher, büyül bir şok geçirmektedir. Yaşadığı sıkıntıların ve Yaman’ın kötü davranışlarının sebebini öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.Seher daha sonra Yaman’a isyan eder ve yaşadığı üzüntüyü aktarır. Yaman ise çaresiz hissetmektedir. Yaman Seher’in gönlünü tekrar kazanmak için sürpriz şeyler yapsa da Seher çok fazla kırılmıştır. Seher ,çok büyük hayal kırıklığının ardından bitti diyecek ve yüzüğü parmağından çıkaracaktır.

Yaman’ın bu durumda karşısında ne yapacağı ve İkbal’in yeni planları 158.bölümde belli olacak.