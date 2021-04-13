Emanet 158. bölüm fragmanı 14 Nisan Çarşamba

Kanal 7 ekranlarının en çok seyredilen dizilerinden olan Emanet, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerden büyük ilgi görmeye devam ediyor. Dizinin merakla beklenen 158.bölüm fragmanı yayınlandı.

Emanet dizisi son bölümde neler oldu?

Herkesin büyük heyecanla beklediği yalnız Yaman’ın ağızından bir türlü çıkmayan sözler ortalığı hepten karıştırdı. Yaman, Seher’ gerçekleri anlatmamakta direnirken Seher’e romantik davranmayı, ona yakınlaşmayı ve gönlünü böyle almayı planlıyor

Yaman kendisini affettirmeye çalışırken Zuhal ve İkbal pusuda beklerler. Yaman’ın gerçekleri Seher’den sakladığını öğrenen İkbal bu durumu kendi lehine kullanmadan çekinmeyecek. İkbal bu amaç ile bir yolunu bularak Seher’in bütün bu tuzaktan haberdar olmasını sağlayamaya uğraşacak. İkbal’in bütün bu oyunlarına rağmen Seher, Yamanı affedecek.

Emanet 14 Nisan 2021 Çarşamba 158.bölüm fragmanı için tıklayın