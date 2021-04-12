Emanet 157. yeni bölüm fragmanı 13 Nisan 2021 Salı Kanal 7

Emanet dizisinin konusu ne?

ekranlarının en çok seyredilen dizilerinden olan, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerden büyük ilgi görmeye devam ediyor. Dizinin merakla beklenen 157.bölüm fragmanı yayınlandı.

Seher, ihtiyar babası ile beraber yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir genç kızdır. Seher'in sakin akıp giden hayatına, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümü ile yıkılır. Bundan sonra bedeli ne olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır. Bu emanet 5 yaşındaki yeğeni Yusuf’dur.Fakat Seherin işi hiç kolay değildir. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığıyla tanınan bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcası ve yeğeninide kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü yalnızca masumluğundan ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlıya karşı amansız bir mücadeleye verir. Bu hikaye, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalan sırları gün yüzüne çıkartırken; Seher ve Yaman'ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlar.

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