Emanet 157. bölüm fragmanı KANAL 7 Emanet yeni bölüm fragmanı

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet 157.yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Hafta içi her gün yeni bölümleriyle ekranlara gelen dizinin son bölümü nefesler kesmişti.

Emanet son bölümde ne oldu?

Dizinin son bölümünde uzun süredir konuşma şansı bulamayan Seher ve Yaman bir şekilde bir araya geldi. Uzun süredir konuşmaları beklenen ikili sorunlarını anlattı ve birbirlerini dinledi. Olumlu bir konuşma ortamındayken Seher bir anda sürpriz bir şekilde tepki gösterdi.

Emanet 156.son bölüm izlemek için tıklayınız.

Emanet konusu ne?

Yaşlı babasına bakmakta olan kendi halinde bir yaşamı olan Seher genç, güzel ve iyi kalpli bir kadındır. Seher’in ablası ise Kudret Kırımlı ile evlidir. Seher’in ablası vefat etmiş ve ablası Seher’e oğlu Yusuf’u emanet etmiştir. Seher ablasının emaneti Yusuf’a sahip çıkmak için uğraşmaktadır. Seher’in Yusuf için karşı karşıya kalacağı kişi ise Kudret Kırımlı’dır. Kudret Kırımlı güçlü bir ailenin sert, acımasız aile reisidir. Seher yeğenini acımasız babasından korumak ve ablasına verdiği sözü tutmak için çok zorlu bir süreç yaşamaktadır.

Seher’in bu zorlu sürecinde en büyük destekçisi ise Yaman’dır. Yaman yakışıklı, genç ve cesur biridir. Zaman içerisinde Seher ve Yaman birbirlerine tutkulu şekilde aşık olsa da, ikilinin önünde aşması gereken engeller vardır.

Emanet oyuncuları

Halil İbrahim Ceyhan,

Sıla Türkoğlu,

Berat Yusuf Özkan,

Gülderen Güler,

Melih Özkaya,

Tolga Pancaroğlu,

Gülay Özdem,

Gözde Gürkan.