Emanet 157. bölüm 13 Nisan 2021 Salı

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi ‘Emanet’ 157.bölüm fragmanı yayımlandı.13 Nisan 2021 tarihinde yayınlanacak olan dizide neler olacak?
12 Nisan 2021 Pazartesi 12:54
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Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet 157.bölüm fragmanı ile izleyicisi ile buluştu. 13 Nisan 2021 tarihinde yayınlanacak olan dizide neler olacak? Kanal 7 kanalının günlük dizileri arasında yer alan Emanet milyonlarca kişi tarafından severek izlenilmeye devam ediyor.
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