Emanet 157. bölüm 13 Nisan 2021 Salı

ekranlarının sevilen dizisi157.bölümı ile izleyicisi ile buluştu. 13 Nisan 2021 tarihinde yayınlanacak olan dizide neler olacak? Kanal 7 kanalının günlük dizileri arasında yer alan Emanet milyonlarca kişi tarafından severek izlenilmeye devam ediyor.