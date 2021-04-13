Emanet 156. bölüm full izle - Emanet 157. bölüm fragmanı

Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Emanet her bölümüyle beğeni kazanıyor. Hafta içi her gün yeni bölümleriyle ekranlara gelen dizi 157.yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Emanet konusu ne?

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan genç, güzel ve bir o kadar alçakgönüllü bir kadındır. Seher’in ablası Kırımlı ailesinin gelinidir. Seher ablasının vefat etmesinin ardından kendisine emanet edilen yeğeni Yusuf’a da gözü gibi bakmak ister.

Emanet son bölümde ne oldu?

Ancak Seher’in eniştesi Kırımlı ailesinin büyüğü Kudret Yaman Kırımlı sert ve acımasız biridir. Etrafındaki herkesin korktuğu biri olan Yaman Kırımlı ile Seher arasında Yusuf için zorlu bir savaş başlayacaktır. Seher ablasının kendisine olan emaneti Yusuf için masum ve iyi niyetli şekilde acımasız Kırımlı’ya karşı duracaktır. Bu zorlu çatışmada Seher’in en büyük destekçisi ise Yaman olacaktır. Yaman ve Seher zaman içerisinde tutkulu bir şekilde aşk yaşayacak ancak ikilinin önüne aşılması zor engeller çıkacaktır.

Emanet’in son bölümünde Yaman ve Seher uzun süredir konuşmadıkları konuları içten bir şekilde konuşur. Birbirlerine karşı olan hataları düzeltme fırsatı yakalayan ikilinin konuşması Seher’in sürpriz bir tepki göstermesiyle son bulacaktır.

Emanet 156.son bölüm izlemek için tıklayınız.

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