Emanet 155. bölüm özeti ve fragmanı 9 Nisan Cuma Kanal 7

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi 'Emanet' 155. bölüm fragmanın yayınlanmasının ardından yeni bölümü bekleyen izleyicileri heyecan sardı. 155.bölüm fragmanı ile karşımıza çıkan dizide 9 Nisan 2021 Cuma günü ne olacak?

Seher adındaki genç kız yaşı babası ile birlikte yaşayan iyimser ve alçakgönüllü, genç ve güzel bir rolünü oynamaktadır. Seher karakterinin sakin hayatı birden heyecanlı bir hal alır. Kırımlı ailesi gelin giden ablasının ölümü ile sarsılır. Ablasının emaneti olan yeğeni Yusuf, artık ona bakacaktır fakat Seher'in işi kolay değildir. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile bilinen kırımlı Yusuf'un amcasıdır. Yeğeni Yusuf'u kimseye vermek istemeyen Yaman amca, Seher ile anlaşmazlığa girer. Kırım konağında soluklar kesilirken gizli kalmış sırlar, gün yüzüne çıkmayan konular ele alınır. Sher ve Yaman'ın aşklarını konu alan dizi 155.bölüm fragmanın yayınlanmasının ardından beklentileri iyice yükseltti.