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Emanet 15 Mart neden yok? Emanet 136. bölüm neden yayınlanmadı, bu akşam yayınlanacak mı?

Kanal 7'nin sevilen yapımları arasında yer alan Emanet dizisi geçtiğimiz günlerde korona virüs vakası ile karşı karşıya kaldı. Dizi setinden çalışanların testleri izleyicileri meraklandırdı. Üstüne bir de yeni bölüm yayınlanmayınca merakla çoğaldı. Peki Emanet dizisi neden yok? Yeni bölüm olacak mı? İşte detaylar...

15 Mart 2021 Pazartesi 12:36
Emanet 15 Mart neden yok? Emanet 136. bölüm neden yayınlanmadı, bu akşam yayınlanacak mı?
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Kanal 7’de hafta içi her  gün saat 19.00’da izleyicisi ile buluşan Emanet dizisinin setinde geçtiğimiz hafta Covid-19 vakası görüldüğü duyulmuştu. Bu olayın üzerine dizinin yeni bölüm yayınlayıp yayınlanmayacağı ile alakalı merak arttı. Başrollerinde Halil İbrahim Ceylan ve Sıla Türkoğlu’nun yer aldığı dizide Yaman ve Seher karakterine bu iki oyuncu can veriyor.

Emanet dizisi 100 bölüm yayınlandıktan sonra reytinglerini oldukça yükseltti ve final yapacağı dedikodularını da ortadan kaldırmış oldu. Son zamanlarda izleyiciler Yaman ve Seher aşkının gidişatını merak ediyor. Bu günlük dizi ilk olarak 7 Eylül tarihinde yayınlanmıştı. 135 bölümü geride bırakan dizi hafta içi her gün yayınlandığı için set hayatı çok zor geçiyor. Bunun üzerine bir de yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıkması işleri iyice zorlaştırdı.

Dizinin ilgili mercisinden gelen haberlere göre set çalışanlarının test sonuçlarından ötürü çalışmaların durdurulduğu söylendi. Bu doğrultuda yeni bölüm olmayacağı iddiaları doğrulandı. İzleyiciler ise daha emin olabilmek için Kanal 7’nin yayın akışını araştırmaya başladılar. Emanet dizisi yayın akışında yer alıyor. Sonuç olarak Emanet dizisi bu akşam saat 19.00’da yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.

Bölümlerin stokları bulunduğu için yeni bölüm yayınlamada sıkıntı yaşanmıyor.

Kanal 7/15 Mart yayın akışı

18:00

Kanal 7 Haber Saati

HABER

19:00

Dizi “Emanet” (Yeni Bölüm)

Dizi ‘Yaralı Kalbim’ (Yeni Bölüm)

21:15

Dizi ‘Yaralı Kalbim’ (Yeni Bölüm)

TV Filmi ‘Ceviz Oynamaya mı Geldin?’

23:10

TV Filmi ‘Ceviz Oynamaya mı Geldin?’

Dizi ‘Ah Kalbim’

01:00

Dizi ‘Ah Kalbim’

 



Son Güncelleme: 15.03.2021 12:36
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EmanetDiziYeniBölümYokMu
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