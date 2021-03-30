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Emanet 148. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 31 Mart 2021 Çarşamba Kanal 7

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan ve sevilerek izlenilen yerli dizi Emanet'in 31 Mart 2021 Çarşamba günü ekranlarda hayranları ile buluşacak olan 148. bölümünün özeti ve canlı yayın linki araştırılmaya başlandı.

30 Mart 2021 Salı 19:30
Emanet 148. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 31 Mart 2021 Çarşamba Kanal 7
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Kanal 7 ekranlarında hafta içi her gün yayında olan ve ilgiyle takip edilen Emanet dizisinin 31 Mart 2021 Çarşamba günü ekranlarda yer alacak olan 148. Bölümü merakla bekleniyor.

Emanet 148. bölüm özeti

Emanet dizisinde hakikatler gün geçtikçe ortaya çıkıyor! Yaman ve Seher arasında oluşan gerilimler her gün daha da olumlu giderken artık herkesin beklediği o büyük an yaklaşmaktadır. Çiftin arasında meydana gelen bu sert rüzgârın nasıl kesileceğini düşünürken Yusuf adeta Hızır gibi yetişmiştir. Birbirlerine düşman gibi gözüken Yaman ve Seher yine eskide oldukları gibi oldular.

Çift arasında her şey normale dönerken Zuhal ve İkbal bu durumla karşı karşıya kaldıklarında çılgına dönerler. Daha önceki bölümlerde de de ikilinin oldukça zor duruma düştükleri görülmüştü.

 Yaman gerçeği öğrenecek mi? Dört gözle beklenen an geldi. Yaman gerçeği öğrendi. Seher'in Selim'e attığı tokatı görebiliyordu. Ayrıca Yaman, Yaman'ın aldığı telefonda durumun tamamen farklı olduğunu fark etti. İkili bu gerçeği saklamaya çalışırken, Yaman artık her şeyin farkındadır. Onun için bir komplonun planlandığını ve her şeyin kirli bir plan olduğunu anladı.

Yaman, Seher için her zaman iyi mi yoksa kötü müdür? Şeklinde kendisine sorduğu soruların cevaplarını buldu. Şimdi geriye tek bir şey kaldı. Bu Seher'e komplo kuran ikilinin kimliğini ortaya çıkarmak. Yaman, bu gerçeği öğrenmek için kendisine delil gönderen adamla buluşacak. Bununla birlikte, bu ikisinin tekrar dört ayak üzerine düşmesi muhtemel görünüyor. Ancak bu korku ikiliye yetecek!

Emanet 148. bölüm canlı izle

Emanet 148. bölümü canlı izlemek için tıklayınız...



Son Güncelleme: 30.03.2021 19:30
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EmanetKanal 7CanlıIzle148. Bölüm
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