Emanet 147. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7

Kanal 7'de her gün seyirciler ile buluşan Emanet dizisinde olaylar gelişmeye devam ediyor. Dizi 147. bölümüyle Salı akşamı yayınlanacak. Dizinin merakla beklenen 147. bölümünde Seher, Yaman ile konuşacak ve ona teşekkür ederek bir hediye verecektir. Yaman yine Seher'den uzak duracaktır.

Emanet 147. bölüm özet

Dizinin merak içerisinde beklenen yeni bölümünde Zuhal İkbal ile konuşacak ve karşılaştıkları tehlike karşısında öfkesini ortaya çıkaracak. Yaman'ın öfkesinden korkan Zuhal, Dedektife nasıl daha fazla para teklif edeceği konusunda İkbal ile konuşacak. Öte yandan İkbal “Keşke kabul etse de iki katını verip şu meseleden kurtulsak ama adam bize öfkeli, güvenini yitirdi” diyerek cevap verecektir. Zuhal, bir erkeğin her şeyi yapabileceğinden korktuğunu söyleyecektir.

Cenger, zarfın acil ve önemli olduğunu ve Yaman Kırımlı'ya vereceğini söylüyor. Zarfı açan Yaman, Seher'in Selim'e vururken çekilmiş bir fotoğrafını görecek. Daha sonra dedektifle bir telefon görüşmesi yapacak. Dedektif, “Yaman Bey iyi geceler, ben Dedektif Salih Gürpınar. Sanırım gönderdiğim dosyayı aldınız. Sizinle konuşmam gereken daha çok şey var" diyecektir.

Emanet 147. bölüm fragmanı özeti Kanal 7

Emanet dizisinin 147.bölüm fragmanı Kanal 7 ekranlarında yayınlandı. İkbal'e olan güvenini kaybeden dedektif önce Yaman Kırımlı'ya bir dosya iletecektir. Sonra Yaman'la tanışmak istediğini söyleyecektir. Yeni bölümde çiftin görüşüp görüşmeyeceği ve İkbal ile Zuhal'ın bu görüşmeye engel olup olmayacağı sorusu cevap arayacak.

Emanet 147. bölüm canlı izle