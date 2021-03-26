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Emanet 146. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 29 Mart Pazartesi Kanal 7

Kanal 7 ekranlarının sevilen yerli dizisi Emanet'in 146. yeni bölümü merakla bekleniyor. 29 Mart Pazartesi 146. bölümü ile ekranlara gelecek olan dizinin özeti ve canlı yayın linki merak edilmeye başlandı.

26 Mart 2021 Cuma 18:30
Emanet 146. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 29 Mart Pazartesi Kanal 7
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Dizinin 146. bölümünde Yaman ile Seher arasında neler olacak? Emanet dizisinin yeni bölüm fragmanının özeti olan 146. bölüm önizlemesi ekranlarda yayınlandı. Dizinin 146. bölümü 29 Mart 2021 Pazartesi günü saat 19:00'da yayınlanacak.

Emanet 145. bölüm özeti

Yusuf'un hastalığı dengeyi baştan sona değiştirdi. Yaman ve Seher tüm olumsuzlukları unutup Yusuf adına tekrar konuşmak için toplandılar.

Diziyi izlerken gördüğümüz ve ileride göreceğimiz en parlak durum, Yaman ve Seher'in bu süreçte asla uzaklaşmayacağıdır. Çünkü ikisi birbirine çok bağlı ve nefes almak için bir duvar haline geldiler. Seher yorgun görünüp pes ettiğinde Yaman ayağa kalkar ve Yaman yorulduğunda Seher onu nasıl kaldırabileceğini bilir. İkisinin bu hali, birbirleri için ne kadar önemli olduklarının açık bir kanıtıdır.

Yusuf bu hastalığı yenecek! Bu dizide hepimizin en çok merak ettiği şey Yusuf'un hastalığı. Yaman, Yusuf'u mutlu etmek için elinden gelen her şeyi yaparken, Seher gözlerini ondan asla ayırmaz. Yusuf için iki kişinin fedakarlığı hastalığında çok olumlu bir etki yaratacaktır. Aslında Seher ve Yaman'ın aşkı gibi Yusuf da bu savaşı zaferle terk edecektir.

Zuhal ve İkbal, Yusuf'un hastalığı yerine entrika peşinde koşmaya devam edecek. Bu kötü durumun sonunda ikisi büyük bir hayal kırıklığı ile karşı karşıya kalır. Artık Yaman ve Seher'in aşkına acı içinde bakacak ve ağlayacaklardır!

Emanet 146. bölüm canlı izle

Emanet 146. yeni bölümü izlemek için tıklayınız...



Son Güncelleme: 26.03.2021 18:30
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Emanet146. BölümIzleCanlıKanal 7
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