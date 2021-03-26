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Emanet 145. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7

Kanal 7 ekranlarının sevilerek izlenilen dizisi Emanet'in 26 Mart 2021 Cuma günü ekranlarda yerini alacak olan 145. yeni bölümünü izlemek isteyen seyirciler, internet üzerinden canlı yayın linkini araştırmaya başladı.

26 Mart 2021 Cuma 17:35
Emanet 145. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
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Kanal 7 ekranlarında yayınlanan yerli dizi Emanet’in 144. Bölümü ekranlara gelmişti. Emanet dizisinin hayranları, 26 Mart 2021 Cuma günü ekranlara gelecek olan 145. yeni bölümü merakla bekliyor.

144. Bölümde ne oldu?

Yusuf’un tüm istedikleri konağa gelmiştir. Yaman ve Seher’in tek amaçları, Yusuf’u mutlu edebilmektir. Ancak Yusuf, onları da yakınlaştıracaktır. 

Emanet dizisinin konusu

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan mütevazı, genç ve güzel bir kızdır. Seher'in huzurlu hayatı, Kırımlı ailesinin yanına giden kız kardeşinin ölümü ile sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun ilgilenmesi gerektiğine dair güvene sahip; Yusuf'un beş yaşındaki yeğeni… Ama Seher'in işi kolay olmayacak. Çünkü katı prensipleri ve acımasızlığı ile tanınan işadamı Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimseye vermeye niyeti yoktur. Sadece masumiyet ve sabırdan güç alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı ile amansız bir savaşa başlar. Bu macera bir Kırımlı konağının uzun süredir saklı olan sırlarını ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman'ın kalbinde tamamen farklı bir emanet ortaya çıkmaya başlayacak.

Emanet dizisinin oyuncuları

Karamel yapım imzalı Emanet dizisinin, yönetmen koltuğunda Ayhan Özen, Taner Tunç, senaryosunda Başak Yazı Odası ve oyuncu kadrosunda Halil İbrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu, Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı, Osman Aydın, Ömer Gecü, Binnaz Ekren, Zeynep Naz, Derya Ertun, Mehmet Ali Aydın, Özge Ağyar, Volkan Yıldırım, Hayat Olcay rol almaktadır.

Emanet 145. bölüm izle

Emanet 145. yeni bölümü izlemek için tıklayınız...



Son Güncelleme: 26.03.2021 17:35
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Emanet145. Yeni Bölüm26 Mart Cuma 2021Kanal 7CanlıIzle
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