Emanet 145. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan yerli dizi Emanet’in 144. Bölümü ekranlara gelmişti. Emanet dizisinin hayranları, 26 Mart 2021 Cuma günü ekranlara gelecek olan 145. yeni bölümü merakla bekliyor.
144. Bölümde ne oldu?
Yusuf’un tüm istedikleri konağa gelmiştir. Yaman ve Seher’in tek amaçları, Yusuf’u mutlu edebilmektir. Ancak Yusuf, onları da yakınlaştıracaktır.
Emanet dizisinin konusu
Emanet dizisinin oyuncuları
Karamel yapım imzalı Emanet dizisinin, yönetmen koltuğunda Ayhan Özen, Taner Tunç, senaryosunda Başak Yazı Odası ve oyuncu kadrosunda Halil İbrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu, Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı, Osman Aydın, Ömer Gecü, Binnaz Ekren, Zeynep Naz, Derya Ertun, Mehmet Ali Aydın, Özge Ağyar, Volkan Yıldırım, Hayat Olcay rol almaktadır.