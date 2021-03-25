Emanet 145. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 26 Mart Cuma Kanal 7

Kanal 7 ekranlarının ilgiyle takip edilen günlük dizisi Emanet’in 145.bölümü merak ediliyor. Emanet 145.bölümü 26 Mart Cuma günü ekranlara gelecek.

Emanet 145.bölüm

Emanet dizisinin 145.bölümünde hastalanan Yusuf’un durumu herkesi panikletti. Seher ve Yaman bu zor süreçte yan yana gelecek. Araları uzun süredir kötü olan Seher ve Yaman’ın arasındaki kara bulutlar zor durumda birbirlerine destek olmalarıyla son bulabilir.

Bu sırada İkbal ve Zuhal kötü planlarını devreye soktu. Ancak ikilinin planları bir şekilde ortaya çıkacak. Zuhal kendisini suçlayana İkbal’e karşı ne yapacağını bilmez ve çaresiz bir duruma düşer.

Seher ve Yaman ise Yusuf’un hastalığı süresinde yan yana gelip, uzun süredir olanları konuşma fırsatı bulacak. İkili bir kötü olayın vesile olmasına rağmen Yaman yeniden Seher’e olan aşkını hatırlar. Seher ise Yaman’ın yeniden kendisine destek olduğunu görmesi onu çok mutlu eder. Bu sırada Yusuf’un tedavi süreci başlar ve bu zorlu süreç öncesi herkes heyecanlıdır.

Emanet 145.bölüm fragmanı

Emanet dizisinin 145.bölümü 26 Mart Cumartesi günü ekranlara gelecek. Dizinin 145.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimizde bulabilirsiniz.