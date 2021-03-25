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Emanet 144. bölüm izle 25 Mart Perşembe son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7

Emanet 144.yeni bölümüyle 25 Mart Perşembe günü izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin sevenleri Kanal 7 Emanet 144.son bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

25 Mart 2021 Perşembe 14:11
Emanet 144. bölüm izle 25 Mart Perşembe son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
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Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Emanet’in 144.yeni bölümü merakla bekleniyor. Dizinin yeni bölümü 25 Mart Perşembe günü ekranlara gelecek.

Emanet son bölümde ne oldu?

Dizinin son bölümünde Yusuf hastalandı. Yaman ise Yusuf’un hastalığında Seher’e destek olmak için yanına geldi. Yaman ve Seher Yusuf’un hasta olmasıyla birlikte uzun süre sonra baş başa kalabildi. İkilinin arasındaki soğuk rüzgarlar bu durumla birlikte yok olabilir.

Emanet konusu nedir?

Seher yaşlı babasıyla birlikte yaşayan genç ve güzel bir kızdır. Aynı zamanda iyi kalpli alçak gönüllü bir kadın olan Seher’in hayatı ablasının vefatıyla tamamen değişir. Seher’in ablası vefat etmeden önce kardeşine oğlu Yusuf’u emanet eder.

Seher ablasının emaneti olan Yusuf’a gözü gibi bakmayı kendine görev edinir. Ancak Yusuf’un babası acımasız, kötü kalpli bir adamdır. Zengin ve güçlü bir adam olan adama karşı Seher’in yanında ise en büyük destekçisi Yaman olacaktır. Yaman ve Seher zaman içerisinde birbirine tutkuyla aşık olur.

Emanet 144.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.




Son Güncelleme: 25.03.2021 14:11
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EmanetKanal 7Dizi25 Mart Perşemeb
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