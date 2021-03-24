Emanet 144. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 25 Mart 2021 Perşembe Kanal 7

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet’in 144. yeni bölümü merakla bekleniyor. Dizinin 144.bölümünde Yaman ve Seher arasında nelerin olacağı merak konusu oldu. Emane dizisinin 25 Mart 2021 Perşembe 144. Bölümünün canlı yayın linki araştırılmaya başlandı.

Emanet 143. bölüm özeti

Yusuf'un hastalığı, Seher ve Yaman'ı büyük panik içinde bıraktı. İkisi de geçmişlerini bir kenara bırakarak Yusuf için yeniden birleşir.

Yaman ve Seher için şu an düşünülmesi gereken tek nokta Yusuf'tur. İkili Yusuf için tüm riski alırken, seçenekler arasında yurtdışı bile vardır. Ancak bu ikisi için işler o kadar kolay olmayacak. Başlangıçta Yusuf'un iyileşme süreci çok zor olacaktır. Öte yandan hem Seher hem de Yaman Yusuf çok nazik ve hassas oldukları için zor anlar yaşayacaklar.

İkisi de Yusuf'a odaklansa da Yaman'ın Seher ile ilgili kafa karışıklığı devam ediyor. Yaman, Seher'in planlarıyla ilgili kafa karışıklığını yaşamaya devam edecek. Ancak Yaman, elindeki kanıtı ne olursa olsun ya da ne söylenirse söylensin kalbini dinleyecektir.

Emanet 144. yeni bölüm izle