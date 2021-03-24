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Emanet 143. bölüm izle 24 Mart Çarşamba son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7

23 Mart Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünün ardından seyirciler, 24 Mart Çarşamba günü ekranlarda olacak olan 143. yeni bölümü merak içerisinde beklemeye başladı.

24 Mart 2021 Çarşamba 17:48
Emanet 143. bölüm izle 24 Mart Çarşamba son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
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Hafta içerisinde Kanal 7 ekranlarında seyirci ile buluşmaya devam eden Emanet, reytinglerde yakaladığı başarıyla yayın hayatını sürdürmektedir. Yaman ve Seher’in arasında yaşanan olaylarda seyirciler tarafından merakla takip ediliyor. Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu’nun başrollerini paylaştığı dizinin konusu da seyircileri cezbetmektedir.  

Emanet 142. bölüm özeti

Yaman ve Seher arasında son zamanlarda yaşanan sıkıntıların yerini bu sefer dayanışma ruhu almış durumda. Bunun nedeniyse Yusuf’tur. Dizinin gidişatına çok fazla etki eden Yusuf konusu merkezde yer almaktadır ve hem Seher hem de Yaman, aralarında olan sorunları onun için unutmaya hazırdır…Seher , Yusuf için tüm yaşadıklarını unutmaya hazır durumdadır. Yaman ise Seher’in desteği ile ayakta durmaktadır. Yaman’ı içinde olduğu ümitsizlikten çekip alan Seher, yeğeni için tüm yaşananları geride bırakmaya hazırdır.

Emanet konusu

Bir yanda ablasının ölümü ile sarsılıp yeğenine sahip çıkmak için çabalayan Seher, diğer yandaysa abisinin emanetini korumak için her şeyi karşısına alan Yaman… İki ayrı dünyanın, gece ile gündüzün bu savaşında kazanan bir kişi olacak, o da AŞK…

Emanet 143. Bölüm izle

Emanet 143. yeni bölümü izlemek için tıklayınız...

 



Son Güncelleme: 24.03.2021 17:48
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EmanetCanlıIzle143. Bölüm
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