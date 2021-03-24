Emanet 143. bölüm izle 24 Mart Çarşamba son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7

Hafta içerisinde Kanal 7 ekranlarında seyirci ile buluşmaya devam eden Emanet, reytinglerde yakaladığı başarıyla yayın hayatını sürdürmektedir. Yaman ve Seher’in arasında yaşanan olaylarda seyirciler tarafından merakla takip ediliyor. Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu’nun başrollerini paylaştığı dizinin konusu da seyircileri cezbetmektedir.
Emanet 142. bölüm özeti
Emanet konusu
Bir yanda ablasının ölümü ile sarsılıp yeğenine sahip çıkmak için çabalayan Seher, diğer yandaysa abisinin emanetini korumak için her şeyi karşısına alan Yaman… İki ayrı dünyanın, gece ile gündüzün bu savaşında kazanan bir kişi olacak, o da AŞK…
Emanet 143. Bölüm izle
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Son Güncelleme: 24.03.2021 17:48