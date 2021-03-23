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Emanet 143. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 24 Mart 2021 Çarşamba Kanal 7

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Emanet dizisinin 24 Mart Çarşamba 143. yeni bölüm özeti ve dizinin canlı yayın linki merak içerisinde araştırılmaya başlandı. Emanet 143. son bölümü merak edilmeye başlandı.

23 Mart 2021 Salı 23:59
Emanet 143. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 24 Mart 2021 Çarşamba Kanal 7
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Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Emanet’in 143. Yeni bölümü merakla bekleniyor. Dizi tutkunları, Beni Bırakma dizisinin 143. yeni bölümünde neler olacağını merak etmeye başladı.

Emanet özet

Seher ve Yaman'ın gerginliği Yusuf'un ani rahatsızlığı ile sona erdi. Tüm olumsuzluklar bir yana, ikisi Yusuf için mücadeleye ve savaşmaya karar verdi.

İkilinin kararlarının ilk adımı Seher'den gelirken, Yaman ona cevap verir. İkisi de Yusuf için ellerinden geleni yapacaktır. İkbal ve Zuhal'da ise tam bir kafa karışıklığı olacak. Seher ve Yaman düşman gibiyken birden 180 derece döndüler ve son derece mutlu oldular. İkbal ve Zuhal bu durumun nedenini araştırırken, Yusuf'un başına ne geldiğini bilmiyorlardır.

Her şeyin farkında olan Seher ve Yaşam çok tedirgin olacak. En ufak bir kazada bile endişelenerek Yusuf'un başından ayrılmazlar. Elbette bu, Yusuf sayesinde Seher ve Yaman'ın birbirine daha yakın olmasını sağlayacaktır. İkili bu zorlukla yeniden birbirine bağlanacaktır.

Yusuf, Seher ve Yaman'ı birleştirebilecek mi? Yaşananlara bakıldığında Yusuf'un hastalığının dizide bir dönüm noktası ve bir kırılma anı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Seher, Yusuf ve Yaman'ı anaç bir şekilde ve iyileştirici yönüyle toparlayacaktır!

Emanet 143. Yeni bölüm canlı izle

Emanet dizisi 143. yeni bölümü canlı izlemek için tıklayınız...

 



Son Güncelleme: 23.03.2021 23:59
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143. BölümKanal 7IzleCanlıEmanet
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