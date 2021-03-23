İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç
Son Dakika
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor!...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...

Emanet 142. bölüm izle 23 Mart Salı son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Emanet dizisinin 23 Mart Salı 142. yeni bölümünde nelerin olacağı merakla bekleniyor. Dizi tutkunları, Emanet'in son bölüm canlı yayın linkini araştırmaya başladı.

23 Mart 2021 Salı 12:43
Emanet 142. bölüm izle 23 Mart Salı son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Takip Et:

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet 23 Mart Salı günü ekranlarda olacak olan 142. Bölümüyle İzle7.com’da. Emanet dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler ise dizinin canlı yayın linkini araştırmaya başlamış durumda.

142. bölüm özeti:

Yaman’ı içine düştüğü ümitsizlikten alıp çıkaran Seher, yeğeni için tüm yaşananları unutmaya hazırdır. 

Dizinin konusu:

Seher, yaşlı babası ile beraber yaşayan mütevazı, genç ve güzel bir kızdır. Seher'in huzurlu hayatı, Kırımlı ailesinin yanına giden kız kardeşinin ölümü ile sarsılacaktır. Artık her ne pahasına olursa olsun ilgilenmesi gereken bir emaneti bulunmaktadır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ama Seher'in işi kolay olmayacak. Çünkü katı prensipleri ve acımasızlığı ile tanınan işadamı Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimseye vermek istemez. Gücünü masumiyet ve sabırdan alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı ile amansız bir savaşa başlar. Bu olaylar, Kırımlı malikanesinin uzun süredir saklı olan sırlarını ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman'ın kalbinde tamamen farklı bir emanet ortaya çıkmaya başlayacak.

Emanet oyuncu kadrosu

Karamel Yapım imzalı Emanet’in yönetmen koltuğunda Ayhan Özen ile Taner Tunç, senaryosunda Nazmiye Yılmaz ve oyuncu kadrosunda Halil İbrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu, Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı, Osman Aydın, Ömer Gecü, Binnaz Ekren, Zeynep Naz, Derya Ertun, Mehmet Ali Aydın, Özge Ağyar, Volkan Yıldırım, Hayat Olca gibi isimler rol almaktadır.

Emanet 142. bölüm canlı izle

Emanet dizisinin 142. yeni bölümünü canlı izlemek için tıklayınız...



Son Güncelleme: 23.03.2021 12:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Emanet142. BölümCanlıIzle
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star TV Akrep 25 Mart yeni bölüm neden yayınlanmıyor? Akrep yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Star TV Akrep 25 Mart yeni bölüm neden yayınlanmıyor? Akrep yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Hekimoğlu bitiyor mu, ne zaman final yapacak?
Hekimoğlu bitiyor mu, ne zaman final yapacak?
Blu TV Yeşilçam dizisi ne zaman başlayacak? Yeşilçam dizisi oyuncu kadrosu ve konusu
Blu TV Yeşilçam dizisi ne zaman başlayacak? Yeşilçam dizisi oyuncu kadrosu ve konusu
Çukur final mi yapıyor? Çukur dizisi ne zaman final yapacak, yeni sezonda devam edecek mi?
Çukur final mi yapıyor? Çukur dizisi ne zaman final yapacak, yeni sezonda devam edecek mi?
Beni Bırakma 577. bölüm izle 23 Mart Salı son bölüm - Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle ATV
Beni Bırakma 577. bölüm izle 23 Mart Salı son bölüm - Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle ATV
Leyla ile Mecnun Exxen'de mi başlayacak? Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlayacak?
Leyla ile Mecnun Exxen'de mi başlayacak? Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlayacak?

Popüler Haberler

Kadir Gecesi ne zaman? 2021 Kadir gecesi hangi güne denk geliyor?
Star TV Akrep 25 Mart yeni bölüm neden yayınlanmıyor? Akrep yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
TOK alt gelir gurubu için yeni ev yapılacak iller hangileri? Toki'den 1.512 yeni konut müjdesi!
BİM 25. Yıl Çekilişi mesajı gerçek mi? BİM mesajına tıkladım ne yapmalıyım?
Xiaomi POCO F3 ve POCO X3 Pro özellikleri ve fiyatı
Okullar tekrar kapanacak mı? Bakan Selçuk yanıtladı!
2021 Çiftçi Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek?
Bugün kimin maçı var? 23 Mart 2021 Salı TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda
Hekimoğlu bitiyor mu, ne zaman final yapacak?
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Deniz Harp Okulu başvuru şartları nedir? 2021 Deniz Harp Okulu başvuru koşulları
Makedonya asgari ücret ne kadar? 2021 Makedonya yaşam şartları nasıl?
Payitaht Abdülhamid dizisi Fatma Sultan kimdir? Alara Turan kimdir, nereli yaşı kaç?
Rüyada adet kanaması görmek ne anlama gelir? Rüyada adet kanaması görmenin anlamı
Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle | Bein Sports BJK 1 - 1 FB youtube geniş özeti ve maçın golleri
Resmi gazete 23 Mart 2021 Salı kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
TJK 23 Mart 2021 Salı at yarışı sonuçları
Blu TV Yeşilçam dizisi ne zaman başlayacak? Yeşilçam dizisi oyuncu kadrosu ve konusu
Leyla İle Mecnun ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun dizisi yeni sezon oyuncuları kim olacak, eski oyuncular mı devam edecek?
Çukur final mi yapıyor? Çukur dizisi ne zaman final yapacak, yeni sezonda devam edecek mi?
Yanak estetiği çeşitleri ve fiyatları 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.