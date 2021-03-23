Emanet 142. bölüm izle 23 Mart Salı son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet 23 Mart Salı günü ekranlarda olacak olan 142. Bölümüyle İzle7.com’da. Emanet dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler ise dizinin canlı yayın linkini araştırmaya başlamış durumda.

142. bölüm özeti:

Dizinin konusu:

Yaman’ı içine düştüğü ümitsizlikten alıp çıkaran Seher, yeğeni için tüm yaşananları unutmaya hazırdır.

Seher, yaşlı babası ile beraber yaşayan mütevazı, genç ve güzel bir kızdır. Seher'in huzurlu hayatı, Kırımlı ailesinin yanına giden kız kardeşinin ölümü ile sarsılacaktır. Artık her ne pahasına olursa olsun ilgilenmesi gereken bir emaneti bulunmaktadır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ama Seher'in işi kolay olmayacak. Çünkü katı prensipleri ve acımasızlığı ile tanınan işadamı Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimseye vermek istemez. Gücünü masumiyet ve sabırdan alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı ile amansız bir savaşa başlar. Bu olaylar, Kırımlı malikanesinin uzun süredir saklı olan sırlarını ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman'ın kalbinde tamamen farklı bir emanet ortaya çıkmaya başlayacak.

Emanet oyuncu kadrosu

Karamel Yapım imzalı Emanet’in yönetmen koltuğunda Ayhan Özen ile Taner Tunç, senaryosunda Nazmiye Yılmaz ve oyuncu kadrosunda Halil İbrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu, Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı, Osman Aydın, Ömer Gecü, Binnaz Ekren, Zeynep Naz, Derya Ertun, Mehmet Ali Aydın, Özge Ağyar, Volkan Yıldırım, Hayat Olca gibi isimler rol almaktadır.

Emanet 142. bölüm canlı izle