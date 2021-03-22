Emanet 142. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 23 Mart 2021 Salı Kanal 7

Kanal 7 ekranlarının günlük dizisi olan Emanet’in 142. bölümü merak edilmeye başlandı. 23 Mart 2021 Salı günü saat 19:00’da ekranlarda yerini alacak olan dizisinin yeni bölüm canlı yayın linki araştırılmaya başlandı.

Emanet özet

Emanet dizisinde Yaman ve Seher'in aşkı zorluklarla büyüdü. Yusuf'un Yaman ve Seher için bir anahtar konumunu taşıdığı belli oldu. Dizide yaşananlar bize bu durumun tekrar olacağını gösteriyor. Yusuf'un lösemiden mustarip olması dizideki tüm konular arasına bir çizgi çekiyor.

Seher ve Yaman başlarına gelmiş olan bu talihsiz olay ile şunun farkına çok iyi varmış durumdalar. Aralarında ne kadar çatışma olursa olsun, aralarında ne kadar güvensiz ve kötü davranış sergilemiş olursa olsun, sağlık en önemli konudur. Üstelik bahsi geçen kişi Yusuf'sa. Seher, bu zor durumda Yaman'a doğru ilk adımı attığında Yaman, Seher'e cevap verecektir. Bu süreçte Yaman, Seher ve Yusuf zorluklarla hep birlikte mücadele verecek.

Yaman ve Seher, Yusuf'u iyileştirebilecek mi? Bu soru bundan sonra dizimizin ana teması olacaktır. Yaman ve Seher, Yusuf'un beden ve ruh sağlığı için geçmişi bir kenara bırakıp mutlu günlere dönecektir.

Artık çiftin konakta isteyeceği tek şey Yusuf'un huzuru ve mutluluğu olacaktır. "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu vardır." Sözlerinden yola çıkarak şunu söyleyebiliriz; Seher'e yapılan bu iftiranın gün yüzüne çıkacak ve çift bu aşk hikayesine en güzel yerinden devam edecek.

Emanet 142. yeni bölümünü canlı izle ve fragmanı izle