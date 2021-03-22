Emanet 141. bölüm izle 22 Mart Pazartesi son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet hafta içi her gün yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin 22 Mart Pazartesi günü 141.bölümü Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Emanet 141.bölüm

Emanet 140.bölümde ne oldu?

Dizinin bu bölümünde Seher ve Yaman, Yusuf’un hasta olması sonucu bir arada kalacak ve ikili uzun bir süre sonra baş başa kalıp konuşma şansı yakalayacak. Bu konuşmanın ardından ikilinin arasının nasıl olacağı merakla bekleniyor.

Dizinin son bölümünde Yusuf bayılmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Yaman Yusuf bayıldığını öğrenince Seher’in yanına hastaneye gelmiş ve ikili uzun süre sonra ilk kez yan yana gelmişti.

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