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Emanet 141. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 22 Mart Pazartesi Kanal 7

Emanet 141.bölümüyle 22 Mart 2021 Pazartesi günü ekranlara gelecek. Dizinin sevenleri Kanal 7 Emanet 141.bölüm fragmanı ve yeni bölüm özetini araştırıyor.

19 Mart 2021 Cuma 19:23
Emanet 141. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 22 Mart Pazartesi Kanal 7
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Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Emanet ilgiyle takip ediliyor. Hafta içi her gün saat 19:00’da Kanal 7 ekranlarından yayınlanan dizi 141.bölümüyle 22 Mart Pazartesi günü izleyici karşısına çıkacak.

Emanet son bölümde ne oldu?

Dizinin son bölümünde Seher Yaman’ın baskılarından usandı ve kaçmak için sahte pasaport hazırlattı. Seher yeğeni Yusuf’u da alıp yurt dışına gitmek istiyordu ancak işler istediği gibi gitmedi.

Yaman Seher’in gitmek istemesine çok sinirlense de Yusuf’un hastalanmasının ardından olayları bir kenara bırakıp, yardıma koştu. Yaman’ın her zaman olduğu gibi Seher’e yardım ekip Yusuf’u düşünmesi ikili arasındaki buzların erimesini sağlayabilir.

Emanet 141.bölüm fragmanı

Emanet dizisinin 141.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığın içeriğimizde bulabilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 19.03.2021 19:23
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Anahtar Kelimeler:
EmanetDiziKanal 7Fragman
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