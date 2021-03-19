Emanet 140. bölüm izle 19 Mart Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7

Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Emanet 140.bölümüyle ekranlara geliyor. 19 Mart Cuma günü yayınlanacak olan 140.bölümde işler iyice karışacak.

Emanet 140.bölüm

Emanet’in bu bölümüne Seher Yaman’ın baskılarından kurtulmanın tek yolu olarak yurt dışına gitmeye karar verir. Sahte pasaport hazırlatarak yeğeni Yusuf’u da yanına alarak yurt dışında gitmeye hazırlanan Seher’in planı işlemez.

Bu sırada Yaman ve Seher arasındaki kopukluk da devam etmektedir. İkili birbirini çok sevse de yaşanan olayları görememeleri onları giderek uzaklaştırdı.

Emanet dizisinin başrollerinde yer alan Halil İbrahim Ceyhan ile Sıla Türkoğlu ikilisi gün geçtikçe hayran kitlesini artırıyor. Dizinin son bölümlerde reyting listesinde başarılı olduğu görüldü. Karamel Yapım tarafından hazırlanan dizi hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında saat 19:00’de yayınlanıyor.

Emanet 140.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.