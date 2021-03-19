Emanet 140. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 19 Mart Cuma Kanal 7

Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Emanet 140.bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizinin 140.bölümü 19 Mart Cuma günü saat 19:00’da yayınlanacak.

Emanet 140.bölüm fragmanı

Emanet’in bu bölümünde Seher Yaman’ın baskılarından kurtulmak için plan yapar. Sahte pasaport hazırlatıp Yusuf ile birlikte yurt dışında giderek ortadan kaybolmak isteyen Seher’in planı istediği gibi gitmez.

Seher ve Yaman arasındaki ilişki her ne kadar şu anda kötü olsa da, ikili arasındaki aşk bitmeyecek ve Yaman ile Seher bir şekilde bir araya gelecek. Yaman Seher’in en zor anlarında onun yanında olmuş ve ona destek vermiştir. Seher de Yaman’a ne kadar öfkeli olursa olsun ona aşıktır. Bu aşk ikiliyi bir araya getirecektir.