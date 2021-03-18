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Emanet 139. bölüm izle 18 Mart Perşembe son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7

Emanet 139.bölüm izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dizinin sevenleri 18 Mart Perşembe Emanet yeni bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

18 Mart 2021 Perşembe 16:24
Emanet 139. bölüm izle 18 Mart Perşembe son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
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Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet tüm hızıyla devam ediyor. Hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi 139.bölümüyle 18 Mart Perşembe akşamı saat 19:00’da ekranlara gelecek.

Emanet 139.bölüm fragmanı yayınlandı

Emanet’in bu bölümünde Seher ve Yaman arasındaki ipler giderek kopma noktasına gelecek. Seher kendisinden hiç beklenmedik bir şekilde Yaman’ı kıskandırmak isteyecek. Yaman ise Seher’in yaptığı planla daha da sinirlenecek.

Emanet dizisi konusu ne?

Seher hasta babası ile birlikte kendi halinde hayatı olan genç bir kadındır. Seher’in hayatı ablasının vefat etmesinin ardından yeğenine sahip çıkması üzerine yaşananlarla tamamen değişir. Seher’in yeğeninin babası çok acımasız, sert biridir.

Seher ablasının bıraktığı emanete gözü gibi bakmak ve yeğenini babasının acımasız duygularından korumak için her şeyi yapar. Alçakgönüllü ve iyi kalpli biri olan Seher’in bu yolda en büyük destekçisi ise Yaman olacaktır. İkili zaman içerisinde birbirine ayrılmaz bir şekilde bağlanacaktır.

Emanet 139.bölüm HD ve kesintisiz izlemek için tıklayınız.




Son Güncelleme: 18.03.2021 16:24
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