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Emanet 139. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 18 Mart Perşembe Kanal 7

Emanet 139.bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Dizinin sevenleri Kanal 7 Emanet 18 Mart Peşembe 139.bölüm özetini araştırıyor.

17 Mart 2021 Çarşamba 19:00
Emanet 139. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 18 Mart Perşembe Kanal 7
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Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Emanet’in 139.bölümü merakla bekleniyor. 18 Mart Perşembe günü yayınlanacak olan 139.bölümde heyecan devam edecek. Emanet dizisi hafta içi her gün saat 19:00’da Kanal 7 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.

Emanet 139.bölüm özeti

Emanet dizisinde ipler giderek geriliyor. Seher ve Yaman kendilerine karşı oynanan oyna düşü ve artık ikili birbirinden nefret etmeye başladı. Seher Yaman’dan tamamen kopmak için son planını yapmaya hazırlanıyor.

Seher’in Yusuf’u alıp gitmek istemesinin en büyük suçlusu olarak Yaman öne çıkıyor. Tüm olayların başından itibaren Seher’e bir şey söylemeden sürekli bir baskı yapma çabasında olması nedeniyle artık Seher’in kaçmak istemesine neden oldu. Ancak ikili bir araya gelip sakin kafayla birbirlerini dinlese olayla bu noktaya gelmezdi.

Yaşanan olaylardan da anlaşıldığı gibi işler çıkmaza girdi ve Yaman ve Seher arasındaki bağ koptu. Yaman Seher’in para için kendisini bıraktığını düşünürken, aslında Seher Yusuf için kendi hayatını da tamamen değiştirecek bir olaya kalkışmaktadır. Yaman ve Seher’in arası her ne kadar bozulsa da ikilinin arasındaki büyük aşkın günün birinde ikili bir araya getirmesi bekleniyor.

Emanet 139.bölüm fragmanı için tıklayınız.



Son Güncelleme: 17.03.2021 19:00
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Anahtar Kelimeler:
EmanetKanal 7Fragman139.bölüm
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