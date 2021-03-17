Emanet 138. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Emanet yeni bölüm canlı izle

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet 138.bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yaman ve Seher arasında bağların giderek koptuğu son bölüm nefesleri kesmişti. Dizinin 138.bölümü 17 Mart Çarşamba günü saat 21:20’de Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak.

Emanet son bölümde ne oldu?

Emanet’in son bölümünde Yaman’a çok sinirlenen Seher onu kıskandırmak için Yusuf ile yakınlaştı. Yaman ve Seher bir türlü karşı karşıya gelip kendilerine oynanan oyunları anlayıp dik durma fırsatı bulamadı.

Emanet konusu nedir?

İkili arasındaki bağ iletişim eksikliği nedeniyle giderek kopmaya başladı. Yaman Seher’in kendisini kıskandırmak için yaptığı bu hamleye daha da çok sinirlendi ve ikilinin arası giderek açıldı.

Seher ablasının vefatının ardından ablası tarafından kendisine emanet edilen yeğenine sahip çıkmak zorundadır. Ancak yeğeninin babası güçlü ve acımasız bir insandır. Seher ise ablasının vasiyetini yerine getirmek için elinden geleni yapmaktadır.

Seher, kendi halinde hasta babasıyla birlikte yaşayan genç ve güzel bir kadındır. Seher’in hayatı ablasının vefatıyla tamamen değişir ve Seher kendisini çok farklı bir dünyada bulur. Bu zorlu dünyada Seher’in en büyük destekçisi ise Yaman olacaktır. Yaman ve Seher’in arasındaki müthiş bağ onları korumaya yetecek mi?

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