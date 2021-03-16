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Emanet 138. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 17 Mart Çarşamba Kanal 7

Kanal 7'nin her gün ekranlara gelen Emanet dizisi seyircileri heyecanlandırıyor. Yaman ve Seher çifti birbirlerini ne zaman anlayacak? her bölümde yaşanan yeni bir olay seyirciyi bir sonraki bölümü izlemeye itiyor. İşte 138. bölüm ile alakalı her şey...

16 Mart 2021 Salı 16:50
Emanet 138. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 17 Mart Çarşamba Kanal 7
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Emanet dizisinin 137. Bölümünde Seher noter tarafından onaylanmış belgeleri  Yaman’a göstererek Yaman’ı şaşırtmıştı. Seher’in para peşinde olduğunu düşünen Yaman, çıkmaza girdi. Seher değiştiğini her türlü yolla göstermeye çalışacak. İkilinin arasındaki evlilik oyunu hala devam etmekte. Bu süreç Seher’i Yaman’dan uzaklaştıracak ve başka yollara girmesine neden olacak. Bununla birlikte Seher elinde çok güçlü bir koz bulundurmakta.  Seher’in ,Yusuf’un velayetine sahip olması ve Yaman’ın ne yapacağı merak konusu. Nedim’in bir an önce gerçeği ortaya çıkarmasını bekleyecek ve  bu konuda başka seçeneğinin olmaması Yaman’ı çıkmaza sokmakta.

Özetle Yaman ve Seher bir çıkmaza girdi. Birbirlerinin ne yapacağı konusunda ikisinin de bir fikri yok. İki cadı tarafından yapılan plan ortalığı karıştıracak ve Seher ve Yaman’ın birbirinden ayrılması için ellerinden geleni yapacaklar

Dizinin 138.bölümü 17 Mart Çarşamba akşamı saat 19.00’da yayınlanacak.



Son Güncelleme: 16.03.2021 16:50
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Anahtar Kelimeler:
Emanet DizisiEmanet 138.bölüm
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