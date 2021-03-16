Emanet 137. bölüm izle - 16 Mart Salı son bölüm Kanal 7 Emanet yeni bölüm canlı izle

Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Emanet 137.bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sevilen dizisinin 137.bölümü 16 Mart Salı yani bugün saat 19:00’da ekranlara gelecek.

Emanet 137.bölüm özeti

Emanet dizisinin bu akşam yayınlanacak olan 137.bölümünde Seher Yusuf için tüm engelleri aşmaya çalışırken, Yaman’ın planları karşısına dik duracak. Seher ve Yusuf’un arasını bozmak isteyen Yaman’ın yaptığı planlara karşı ikilinin büyük bir tepki göstermesi bekleniyor.

Emanet konusu ne?

Seher, yaşlı babasıyla birlikte ona bakarak yaşamaktadır. Alçakgönüllü ve iyi kalpli bir kız olan Seher güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Seher’in kendi halinde geçen hayatı bir gün Kırımlı ailesine gelin olarak giden ablasının vefat etmesiyle tamamen değişir. Seher’in ne olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti yani yeğeni vardır. Ablasının kendisine vasiyeti olan yeğenini korumak için yaşayan Seher’i bu süreç çok zorlayacaktır.

Çünkü Kırımlı ailesinin başı Yaman Kırımlı, sert ve acımasız biridir. Yeğeni Yusuf’u Seher’den almak isteyen Yaman Kırımlı, tüm gücüyle Seher’in üzerine gidecektir. Bu süreçte Kırımlı konağında ailenin birbirinden sakladığı sırlar bir bir ortaya çıkacak ve ailenin bağları sarsılacaktır.

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