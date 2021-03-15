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Emanet 137. Bölüm fragmanı 16 Mart Salı

Kanal 7'nin sevilen dizisinin yeni bölümü ile alakalı fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde olacaklara dair bilgiler veren fragmanda neler oluyor? İşte Emanet 137. Bölüm fragmanı...

15 Mart 2021 Pazartesi 22:28
Emanet 137. Bölüm fragmanı 16 Mart Salı
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Oldukça fazla izleyeni olan ve her bölümde yeni olayların geliştiği Emanet dizisi 137.Bölümü’yle ekranlara çıkacak. 16 Mart Salı akşamı saat 19:00’da yayınlanacak olan dizinin fragmanı Kanal 7 ‘nin ve yapıma ait olan sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde Yaman Kırımlı , Seher’in ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışıyor. Yaman Seher’in bakışlarından bir anlam çıkarmaya çalışmaktadır. Seher’in bakışlarından rahatsız olan Yaman, Seher’e haksızlık ettiğini ifade edecek. Seher’in  hiçbir şey olmamış gibi nasıl karşısına geçtiğini merak edecek. Seher’in fragmanda aşkla ilgili cümleler sarf ettiği gözüküyor. Aşk’ın onu aklından atmak isteyip de atamıyor olmak olduğunu ve alınan her nefeste onu hissettiğini söyleyerek yeni bölüme damga vuracak. Kırımlı ise dürüstlük ile alakalı cümleler kurarak Seher’i sorgulayacak. Seher’in bulunduğu odada Seher’in duyması için onunla alakalı konuşacak. Seher’in Yusuf konusunda engel tanımayacağını düşünen  Yaman, Seher’in yeni tavırlarına şaşıracak. Seher , Yamanı karşısına alarak ondan hesap soracak.

Seher Yaman’a hisseler üzerindeki bütün haklardan vazgeçtiğini gösterecek. Tek bir kuruşunu bile istemediğini söyleyecek.  Seher’in bu tavrı karşısında Yaman’ın nasıl davranacağı ve gerçekleri fark edip etmeyeceği yeni bölümde belli olacak.




Son Güncelleme: 15.03.2021 22:28
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Anahtar Kelimeler:
Emanet DizisiEmanet 137.bölüm
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