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Emanet 136. bölüm bu hafta neden yayınlanmadı, neden yok? 15 Mart Pazartesi Kanal 7 Emanet dizisi yayından kaldırıldı mı?

Son zamanların sevilen dizileri arasında yer alan ve Kanal 7’de yayınlanan Emanet dizisi 15 Mart gününde neden yayınlanmıyor? Yoksa dizi final mi yaptı? Başrolleri Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu olan dizinin ara mı verdiği yoksa kaldırıldı mı sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar…

14 Mart 2021 Pazar 15:20
Emanet 136. bölüm bu hafta neden yayınlanmadı, neden yok? 15 Mart Pazartesi Kanal 7 Emanet dizisi yayından kaldırıldı mı?
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Hafta içi 5 gün boyunca akşam 19:00’da ekranlara gelen dizi Emanet neden 15 Mart Pazartesi günü yayınlanmayacak? En çok izlenen diziler arasında olan ve çok sevilen dizinin ara verdiği öğrenildi. Peki bu aranın nedeni ne? Emanet 136. bölümün neden yayın akışından kaldırıldığını haberimizde okuyabilirsiniz. 

 

Emanet 136. bölüm neden yayınlanmıyor?

Başrollerini Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan’ın paylaştığı Emanet dizisinin her bölümü merakla beklenirken 15 Mart günü yayınlanmayacak olması hayranlarını meraklandırdı. Dizi setinde Covid-19 vakası çıkması üzerine çekimlere ara verildiği ve tedbirlere uyulduğu öğrenildi. Covid-19 vakaları yüzünden Emanet dizisi 136. bölümün yayınlanması ertelendi ve bu yüzden 15 Mart günü ekranlarda yer alamayacak.

Dizinin çekimlerine tekrardan ne zaman başlanacağına dair henüz bir bilgi gelmemiştir.

 

Emanet 135. bölümde neler oldu?

Yaman kendine mutlu bir evlilik oyunu kurmuştur ve Seher bu oyunun içinde iyice köşeye sıkışmıştır. Yeni çıkış yolları arayan Seher’in bir yol bulması kolay olmayacak gibi gözüküyor. Seher ve Yaman bu çalkantılı hayatlarında, kalplerinde yeni bir emanet büyütmeye başlayacaklar gibi görünüyor.



Son Güncelleme: 14.03.2021 15:20
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Anahtar Kelimeler:
EmanetCovid-19Ertelendi
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