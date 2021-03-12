Emanet 135. Bölüm izle 12 Mart 2021 Cuma

Hafta içi her akşam kanal 7 ekranlarında yer alan Emanet dizisi büyük bir heyecanla devam etmekte. Son bölümlerinde meydana gelen oldukça farklı entrikaların döndüğü dizinin yeni Fragmanı dört gözle bekleniyordu. Bu akşam yayınlanacak olan dizinin 135. Bölüm fragmanı çok beklenmeden yayınlandı.
Yaman Seher’ e bir takı ağır ithamlarda bulunup Seher’in kalbini kıracak sözler sarf edecek. Seher daha fazla bu duruma katlanmıyor. Yayınlanan fragmanda gösterilene göre Yusuf’un resmine bakıp ağlayan Seher, bu cehenneme sadece onun için katlanacağını gözler önüne seriyor. Ve ardından şu sözleri ekliyor. “Beni kandırıp sırtımdan bıçaklayan düşmanımla aynı yerde yaşarım senin için” bu sözler bu akşamki bölüme damga niteliğin de düşecek.
Emanet 135. bölüm fragmanı: