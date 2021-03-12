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Emanet 135. Bölüm izle 12 Mart 2021 Cuma

Emanet dizisinin 135. Bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde neler oldu? Hepsi ve daha fazlası haberimizin içeriğinde.

12 Mart 2021 Cuma 17:00
Emanet 135. Bölüm izle 12 Mart 2021 Cuma
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Hafta içi her akşam kanal 7 ekranlarında yer alan Emanet dizisi büyük bir heyecanla devam etmekte. Son bölümlerinde meydana gelen oldukça farklı entrikaların döndüğü dizinin yeni Fragmanı dört gözle bekleniyordu. Bu akşam yayınlanacak olan dizinin 135. Bölüm fragmanı çok beklenmeden yayınlandı.

Oldukça büyük bir izleyici kitlesine sahip olan emanet reytinglerini yükseltmeyi başarıyor. Seher Yaman’la kurduğu birliktelikli evlilikte resmen köşeye sıkışmış durumunda. Bu durumdan çıkış yolunu arıyor. Fakat nereye yönelse bir engelle karşılaşıyor. Seher’in bu aşk üçgeninden kurtulması çok kolay olmayacak gibi. Yaman ise bir karar vermek zorunda hissediyor. Bu karar onun içinde zorlayıcı olacak. Yaman, yeğeni Yusuf ile konuşacak teyzesinin her zaman yanında olmayabileceğini ama kendisinin her zaman yanında olacağını ifade edecek. Bu sözleri duyan Seher ise Yusuf’un yanına oturacak ve kocaman adam da olsa teyzesinin onu asla yalnız bırakmayacağını vurgulayacak.

Yaman Seher’ e bir takı ağır ithamlarda bulunup Seher’in kalbini kıracak sözler sarf edecek. Seher daha fazla bu duruma katlanmıyor. Yayınlanan fragmanda gösterilene göre Yusuf’un resmine bakıp ağlayan Seher, bu cehenneme sadece onun için katlanacağını gözler önüne seriyor. Ve ardından şu sözleri ekliyor. “Beni kandırıp sırtımdan bıçaklayan düşmanımla aynı yerde yaşarım senin için” bu sözler bu akşamki bölüme damga niteliğin de düşecek.

Emanet 135. bölüm fragmanı: 




Son Güncelleme: 12.03.2021 17:00
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Anahtar Kelimeler:
135.bölümCumaSeherYamanEmanet
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