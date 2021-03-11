Emanet 135. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 12 Mart Cuma Kanal 7

Emanet dizisi 131. Bölümde neler oldu?

Seher’e atılmak istenen iftira bakalım Nedim tarafından açığa çıkarılacak mı? Yaman yaşamış olduğu çelişkilere bir yenisini daha ekler mi? İkbal ve Zuhal yeni planlarına Seher’e atılan iffetsizliği de eklese de her gerçek bir gün açığa çıkmaya mahkumdur. Ancak Yaman nasıl bir tavır takınacak, bu atılan iftiralara inanacak mı yoksa her koşulda Seher’e olan güvenini gösterebilecek mi en çok bu konu merak ediliyor. 131. Bölümün özeti ve fragmanı 8 Mart Pazartesi günü ekranlara geldi.

Emanet dizisi 135.bölüm fragmanı!

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Emanet dizisi izleyicileri tarafından 135.bölümü fragmanı ve özeti herkes tarafından merakla araştırılıyor. Yaman ve Seher’in yaşadıklarında bakalım yeni haftada neler değişecek, nasıl gelişmeler olacağı herkes tarafından merak ediliyor. Emanet dizisinde her yeni bölümde birbirinden farklı olaylar yaşanması izleyicilerde büyük merak uyandırıyor. 135. Bölümün fragmanı ise 12 Mart Cuma gününde izleyicilerin beğenisine çıkacak.