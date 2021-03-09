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Emanet 133. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 10 Mart Çarşamba Kanal 7

Son zamanların gözde dizilerinden olan emanet dizisinin 133. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, son bölümde ne olmuştu gelin bunlara birlikte bakalım.

09 Mart 2021 Salı 21:17
Emanet 133. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 10 Mart Çarşamba Kanal 7
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Hafta içi her akşam kanal 7 ekranlarını süsleyen emanet dizisi her gün bir başka olayla izleyiciyi meraklandırmayı başarıyor. Dizinin en dikkat çekici yerleriyse de yaman ve seher arasında geçen sahneleri oluyor.

Emanet dizisine şöyle bir genel bakış atacak olursak 7 Eylülde yayın hayatına giren dizi oldukça büyük yol kat etmiş. Dizi her akşam kendi saatinde de oldukça reytingini yükseltmeyi başarıyor. Baş rollerineyse Berat Rüzgar Özkan, Sıla Türkoğlu paylaşıyor.

Bu akşam yayınlanan 132. Olan son bölümünde neler yaşanmış onlara bir göz gezdirelim. Seher’in geçmiş hayatındaki hakkında ortaya çıkanlar durumlar Yaman’ı bir hayli öfkelendirdi.  Seher’den bir açıklama bekledi. Çünkü aşkına öyle çok inanıyordu ki bunların gerçek olmasını istemedi. Yaman beyimiz sinir ve aşk ikilisi arasında zor zaman geçirdi.

Yaman bu iki duygusunun üzerinde hangisinin ağır basacağını ilerleyen bölümlerde öğreneceğiz. Seher’le ilgili bildiklerini herkesten saklayan Yaman, aşkı ve öfkesi arasındaki savaşın tam ortasında büyük bir sınav vermek durumunda…



Son Güncelleme: 09.03.2021 21:17
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Anahtar Kelimeler:
SeherYamanEmanetKanal7Yenifragman
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