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Emanet 132. bölümü 9 Mart 2021 Salı fragmanı

Kanal 7 ekranlarında yer alan ‘Emanet’ dizisi hafta içi her gün yeni bölümleri ile yayınlanmaya devam ediyor. Yaman ve Seher’in aşk hikayesine değinen dizide bu hafta neler olacak? İşte Emanet dizisi 132.bölümü 9 Mart 2021 Salı fragmanı

08 Mart 2021 Pazartesi 13:30
Emanet 132. bölümü 9 Mart 2021 Salı fragmanı
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Kanal 7 ekranlarının sevilen dizileri arasına yer alan Emanet dizisi hafta içi her gün saat 19.00’da yeni bölümleriyle seyircisi ile buluşmaya devam ediyor. Seher ve Yaman’ın hayat hikayelerine değinen dizi birçok izleyici kitlesine sahipken dizi sevilerek izlenmeye devam ediyor.

Emanet dizisi 132.bölüm özeti fragmanı 9 Mart Salı

Emanet dizisinin 132.bölüm fragmanında 9 Mart Salı günü tarihi ile dizi devam edecek. Dizi birçok konuları ele alırken öksüz yetime iftira atmak gibi konular dikkat çekiyor. Hasta insanı yol ortasında bırakacak konuları ele alan dizi, masum kişilere işkence yapmak veya ölümüne neden olmak gibi birçok olumsuz konuları senaryolarında canlandırıyor. Gerçek hayatlardan yola çıkılarak devam edilen dizide seyirciler soluksuz şekilde olanı biteni izliyor. Seyirciler diziyi ne kadar çok sevse de Yaman ve Seher’in uzun uzun bakışmalarını istemediğini ve bu çifte yapılan kötülüklerin son bulmasını istediklerini belirtiyor. İzleyiciler sıkıldığını belirterek, Yaman’ın kardeşine annesine ne olduğunu bilmek istiyor. Emanet dizine tepkiler büyürken izleyiciler Yaman ve Seher aralarında güzel gelişmelerin olması ve onlara kötülük yapan kişilerin bulunmasını istiyor. Senariste sitem eden Emanet izleyicileri uzatma senaryolara son verilmesini ve dizi için artık gerekenin yapılmasını istiyor. Emanet dizisi  9 Mart Salı günü fragmanın yayınlanmasının ardından tepki çeken fragman 132.bölümde neler olacağı tartışılıyor.


https://youtu.be/RujWa3VJqsE


Son Güncelleme: 08.03.2021 13:30
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Anahtar Kelimeler:
Emanet9 Mart132.bölümFragman
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