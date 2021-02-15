İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Şehit yakını, Meral Akşener'in gönderdiği çelengi parçalamaya çalıştı!
Son Dakika
Şehit yakını, Meral Akşener'in gönderdiği...
Yeni TÜİK Başkanı Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir?
Son Dakika
Yeni TÜİK Başkanı Ahmet Kürşad...
Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.
Son Dakika
Gara'da haince katledilen 13 Türk...
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347...

Emanet 117. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 16 Şubat Salı Kanal 7

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Emanet dizisinin 16 Şubat Salı günü izleyici ile buluşacak olan 117.bölüm fragmanı ve yeni bölüm özetini incelemek için içeriğimizi ziyaret edebilirsiniz.

15 Şubat 2021 Pazartesi 22:56
Emanet 117. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 16 Şubat Salı Kanal 7
Takip Et:

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet, yeni bölümleriyle yayın hayatına devam ediyor. Karamel Yapım tarafından hazırlanan dizide, Yaman ve Seher’in aşkı heyecan dolu sahneler ile ilerliyor. Zuhal ve İkbal’in tüm ayırma çabalarına rağmen ilişkilerine devam eden çiftin evlenmesine kısa bir süre kaldı. Ancak onlar evlilik hazırlığı yaparken düşmanları da hain planlarını hazırlıyor.

Emanet 117.bölüm özeti

Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceylan’ın başrollerini paylaştığı Emanet dizisinde, haftanın ikinci bölümü başlıyor. Seher, kendisi için düzenlenen tuzaktan habersizken Selim’in lokantasına gelir. Burada Selim onu kararından caydırmaya çalışarak Yaman ile evlenmemesini söyler. Karşılığında da bir tomar parayı çıkarıp önüne koyar. Sonrasında da ona sarılarak samimi bir poz yakalanmasını sağlar.

İkbal’in hain tuzağına düşen Seher’in Yaman’a nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu. Öte yandan Yaman Seher’e günden güne daha çok aşık olmaktadır. Seher tuzağa düşmeye devam edecek mi yoksa bu aşkın galibi Seher ve Yaman mı olacak yeni bölümde göreceğiz.




Son Güncelleme: 15.02.2021 22:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EmanetKanal 7Sıla TürkoğluHalil Ibrahim Ceylan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor programında yarışmacı olan Poyraz'ın kardeşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
Survivor programında yarışmacı olan Poyraz'ın kardeşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
Cemal Hünal reyting rekortmeni dizinin kadrosuna dahil oldu
Cemal Hünal reyting rekortmeni dizinin kadrosuna dahil oldu
Netflix Sıcak Kafa dizisi kadrosuna Hazal Subaşı'da katıldı
Netflix Sıcak Kafa dizisi kadrosuna Hazal Subaşı'da katıldı
Yaralı Kalbim 14. Bölüm fragmanı 16 Şubat Salı 2021 yeni bölüm özeti
Yaralı Kalbim 14. Bölüm fragmanı 16 Şubat Salı 2021 yeni bölüm özeti
Exxen'in yeni dizisi! Hasan Can Kaya'nın hayatı dizi oluyor
Exxen'in yeni dizisi! Hasan Can Kaya'nın hayatı dizi oluyor
Survivor gönüllüler Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Aleyna Kalaycıoğlu’nun hayatı
Survivor gönüllüler Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Aleyna Kalaycıoğlu’nun hayatı

Popüler Haberler

Survivor 2021 23. bölüm fragmanı 8 Şubat 2021 Pazartesi
Emanet 117. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 16 Şubat Salı Kanal 7
Göz kapağı estetiği ne kadar? 2021
SMS e-devlet ile HES kodu alma ve sorgulama ekranı
O Ses Türkiye neden yok? 2021 O Ses Türkiye neden yayınlanmıyor, bu sene olmayacak mı?
Emanet 110. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 5 Şubat Cuma Kanal 7
‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programının doktoru Arif Verimli ayrıldı mı?
Özel hastane ücretleri 2021'de ne kadar oldu? Diş teli tedavisi ücretleri ne kadar?
Fox TV Hepsi Benim yarışması başvuru adresi, başvuru şartları ve whatapp numarası
Sahte gelin Melisay Tosun tutuklandı mı? Sahte Gelin Melisay Tosun ve Serkan Yıldırım olayı nedir?
KOSGEB 57 KOBİ uzman yardımcısı başvuruları ne zaman bitiyor? E-Devlet personel alımı ve başvuru şartları
2020 yeni torba yasa geliyor! KYK Borcu,Vergi, sicil affı da gündemde! Torba yasa ne zaman çıkar?
BLU TV'de yayınlanan dizi ve filmler nelerdir?
Altı banka anlaşmalı olduğu konut projeleri için yüzde 0.79 faizle konut kredisi kullandırıyor
2021 yılında ev fiyatları ne olur, düşer mi? Konut fiyatları yükselecek mi?
MEB 9. 10. 11. 12. sınıf lise sınavları ne zaman yapılacak?
Selena dizisinin Zülfikar'ı Ümit Erdim'in hayat hikayesi!
2021 e-Okul İOKBS sınav başvurusu
EBA TV frekans bilgileri ve EBA TV ayarlama nasıl yapılır?
Sol Yanım final bölümünde neler olacak?
2021 ÖSYM ALES, YÖKDİL, YKS, MSÜ, DGS, KPSS sınav tarihleri takvimi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.