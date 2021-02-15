Emanet 117. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 16 Şubat Salı Kanal 7

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet, yeni bölümleriyle yayın hayatına devam ediyor. Karamel Yapım tarafından hazırlanan dizide, Yaman ve Seher’in aşkı heyecan dolu sahneler ile ilerliyor. Zuhal ve İkbal’in tüm ayırma çabalarına rağmen ilişkilerine devam eden çiftin evlenmesine kısa bir süre kaldı. Ancak onlar evlilik hazırlığı yaparken düşmanları da hain planlarını hazırlıyor.
Emanet 117.bölüm özeti
İkbal’in hain tuzağına düşen Seher’in Yaman’a nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu. Öte yandan Yaman Seher’e günden güne daha çok aşık olmaktadır. Seher tuzağa düşmeye devam edecek mi yoksa bu aşkın galibi Seher ve Yaman mı olacak yeni bölümde göreceğiz.
Son Güncelleme: 15.02.2021 22:56