Emanet 117. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 16 Şubat Salı Kanal 7

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet, yeni bölümleriyle yayın hayatına devam ediyor. Karamel Yapım tarafından hazırlanan dizide, Yaman ve Seher’in aşkı heyecan dolu sahneler ile ilerliyor. Zuhal ve İkbal’in tüm ayırma çabalarına rağmen ilişkilerine devam eden çiftin evlenmesine kısa bir süre kaldı. Ancak onlar evlilik hazırlığı yaparken düşmanları da hain planlarını hazırlıyor.

Emanet 117.bölüm özeti

ve Halil İbrahim Ceylan’ın başrollerini paylaştığı Emanet dizisinde, haftanın ikinci bölümü başlıyor. Seher, kendisi için düzenlenen tuzaktan habersizken Selim’in lokantasına gelir. Burada Selim onu kararından caydırmaya çalışarak Yaman ile evlenmemesini söyler. Karşılığında da bir tomar parayı çıkarıp önüne koyar. Sonrasında da ona sarılarak samimi bir poz yakalanmasını sağlar.

İkbal’in hain tuzağına düşen Seher’in Yaman’a nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu. Öte yandan Yaman Seher’e günden güne daha çok aşık olmaktadır. Seher tuzağa düşmeye devam edecek mi yoksa bu aşkın galibi Seher ve Yaman mı olacak yeni bölümde göreceğiz.