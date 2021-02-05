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Emanet 111. Bölüm fragmanı 8 şubat 2021 Pazartesi

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizilerinden birisi haline gelen Emanet'in 111. bölüm fragmanı merak ediliyor. 8 Şubat 2021 tarihinde yayınlanacak 111. bölüm fragmanı dizi hayranları tarafından merakla bekleniyor.

05 Şubat 2021 Cuma 21:21
Emanet 111. Bölüm fragmanı 8 şubat 2021 Pazartesi
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Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Emanet dizisi son bölüm itibari ile hayranları tarafından merak edilmeye devam ediyor. Gündüz kuşağı dizileri arasında önemli bir izlenme ve reytinge sahip olan Emanet dizisinin 8 Şubat 2021 tarihinde yayınlanacak yeni bölüm öncesinde 110. Bölüm özeti merak ediliyor.

Oyuncu kadrosunda Halil İbrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu, Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem’in olduğu ve entrikanın hiç bitmediği Emanet dizisi 110. Bölüm araştırılıyor.

Karamel Yapım tarafından yapımcılığı üstlenilen dizinin reytingleri son bölümlerle yükselmeye başladı. 110. Bölümde Seher ve Yaman arasında geçen olaylar heyecanı arttırırken 8 Şubat 2021’de yayınlanacak bölüm araştırılıyor.

 



Son Güncelleme: 05.02.2021 21:21
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Kanal 7EmanetDizi111. BölümFragman
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