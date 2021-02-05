Emanet 111. Bölüm fragmanı 8 şubat 2021 Pazartesi

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Emanet dizisi son bölüm itibari ile hayranları tarafından merak edilmeye devam ediyor. Gündüz kuşağı dizileri arasında önemli bir izlenme ve reytinge sahip olan Emanet dizisinin 8 Şubat 2021 tarihinde yayınlanacak yeni bölüm öncesinde 110. Bölüm özeti merak ediliyor.
Karamel Yapım tarafından yapımcılığı üstlenilen dizinin reytingleri son bölümlerle yükselmeye başladı. 110. Bölümde Seher ve Yaman arasında geçen olaylar heyecanı arttırırken 8 Şubat 2021’de yayınlanacak bölüm araştırılıyor.
Son Güncelleme: 05.02.2021 21:21