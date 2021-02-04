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Emanet 110. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 5 Şubat Cuma Kanal 7

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Emanet dizisinin 5 Şubat 2021 Cuma günü ekrana gelecek 110. Bölüm fragmanı kanal tarafından yayınlandı.

04 Şubat 2021 Perşembe 21:43
Emanet 110. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 5 Şubat Cuma Kanal 7
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Emanet dizisinin ekrana gelen son bölümünde; Yaman Kırımlı, Seher’i hep koruyacağını, bundan sonra hiçbir şeyden korkmamasını söylemişti. İkbal ise yeni planını uygulamaya koyarak Zuhal’i Yaman’a yolladı. Zuhal Yaman’a, Seherle Selim’i birlikte gördüğünü anlattı. Yaman ise aldığı bu haber sonrasında şaşkınlığa uğradı. Büyük gün için makyaj yaptıran Seher’i gören Yaman, onun güzelliği karşında büyülendi ve gözlerini Seher’den alamadı. Seher ile konuşan Yaman, ona neden kendisinin haberi olmadan dışarı çıktığını ve arabalardan birisini neden kullanmadığını sordu. Dizinin yarın akşam yayınlanacak 110. Bölümünde bu gelişmelerden sonra neler yaşanacağı merak ediliyor.

Emanet dizisi 110. Bölüm özet

Dizinin 110. Bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde; İkbal’in yaptığı planların açacağı sonuçlar, Selim’in Seher’e yaklaşımı, Yaman’ın Seher’e söyleyecekleri ve çaresiz durumda olan Seher’in nasıl davranacağına dair kafalarda olan sorula cevaplanacak. Mutluluğa gittiği yolda büyük bir mutsuzluk ile karşılaşma ihtimali de bulunan Seher, arkasından dönen dolapları fark edecek mi sorusu bu bölümde yanıtlanacak.



Son Güncelleme: 04.02.2021 21:43
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Anahtar Kelimeler:
Emanet110BÖLÜMFragman
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