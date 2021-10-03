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Elysium: Yeni Cennet filmi konusu ne? Elysium: Yeni Cennet filmi konusu ve oyuncuları

2013 yılında vizyona giren Elysium: Yeni Cennet filmi televizyon ekranlarına geliyor. Film severler Elysium: Yeni Cennet filmi konusu ve oyuncularını araştırıyor. Elysium: Yeni Cennet filmi bu akşam izleyici karşısına çıkacak.

03 Ekim 2021 Pazar 14:55
Elysium: Yeni Cennet filmi konusu ne? Elysium: Yeni Cennet filmi konusu ve oyuncuları
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2013 yılında beyaz perdede yayınlanan bilim kurgu türündeki Elysium: Yeni Cennet filmi bu akşam televizyon izleyicisiyle buluşacak. Uzak bir gelecekte yaşayan aksiyon dolu anlar filmde öne çıkıyor. İzleyiciler Elysium: Yeni Cennet filmi konusu ve oyuncularını araştırıyor.

Elysium: Yeni Cennet filmi konusu

2154 yılında insanlar iki sınıfa ayrılmıştır. Zenginler Elysium adı verilen bir uzay istasyonunda hayatlarını yaşarken, geri kalan insanlar dünyada açlık ve yoksulluk içinde yaşamlarını sürdürmektedir. Dünyada yaşayanlar yoksulluk ve hastalıklardan kurtulmak için Elysium’a gitmek ve eşit yaşamak için fırsat aramaktadır.

Elysium: Yeni Cennet oyuncuları

Yönetmen koltuğunda Neill Blomkamp’ın yer aldığı Elysium: Yeni Cennet filminin oyuncu kadrosunda Matt Damon, Alice Braga, Jose Pablo Cantillo, William Fichtner ve Jodie Foster gibi dünyaca ünlü isimler yer alıyor.


Son Güncelleme: 03.10.2021 14:55
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Anahtar Kelimeler:
ATVFilmElysium: Yeni Cenet
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