Elysium: Yeni Cennet filmi konusu ne? Elysium: Yeni Cennet filmi konusu ve oyuncuları

2013 yılında beyaz perdede yayınlanan bilim kurgu türündeki Elysium: Yeni Cennet filmi bu akşam televizyon izleyicisiyle buluşacak. Uzak bir gelecekte yaşayan aksiyon dolu anlar filmde öne çıkıyor. İzleyiciler Elysium: Yeni Cennet filmi konusu ve oyuncularını araştırıyor.
Elysium: Yeni Cennet filmi konusu
Elysium: Yeni Cennet oyuncuları
Yönetmen koltuğunda Neill Blomkamp’ın yer aldığı Elysium: Yeni Cennet filminin oyuncu kadrosunda Matt Damon, Alice Braga, Jose Pablo Cantillo, William Fichtner ve Jodie Foster gibi dünyaca ünlü isimler yer alıyor.
Son Güncelleme: 03.10.2021 14:55