Elon Musk SNL Türkiye saati ile kaçta başlayacak? 8 Mayıs 2021 Cumartesi Nbc TV Elon Musk Cumartesi Night Life Show saati

Dünyanın en zengin ikinci kişisi olarak açıklanan iş adamı Elon Musk Cumartesi Night Live Show programına konuk olarak katılacak. Elon Musk’ın programa konuk olacağının açıklanmasının ardından programın yayın saati merak konusu oldu.

Her hareketi ve açıklamasıyla gündem olan Elon Musk’un SNL programında kripto para dünyasına ilişkin açıklamalarda bulunacağına dair bilgiler paylaşıldı. Bu açıklamaların ardından binlerce kişi programı beklemeye koyuldu. Elon Musk daha önce sosyal medya hesabından Dogecoin ile ilgili bir paylaşımda bulunmuş ardından Dogecoin büyük bir çıkışa geçmişti.

Elon Musk Cumartesi Night Life programı ne zaman, saat kaçta?

Elon Musk ayrıca geçtiğimiz günlerde kendi şirketleri üzerinden kripto paralara yatırım yaptığı hatta yapılan yatırımların şirket gelirlerinin önüne geçtiği de açıklanmıştı.

Elon Musk’ın katılacağı Cumartesi Night Life programı 8 Mayıs Cumartesi TSİ 18:30’da NBC TV üzerinden yayınlanacak. Elon Musk’ın programda neler söyleyeceği ise şimdiden merakla bekleniyor.

Gelen bilgilere göre Elon Musk’ın programda daha önce paylaşım yaparak destek verdiği Dogecoin hakkında açıklama yapacağı ve desteğini sürdüreceği söyleniyor. Elon Musk sosyal medya üzerinden programda Dogecoin ile ilgili açıklama yapacak mısın şeklindeki soruya “kesinlikle” yanıtını vermişti.

Elon Musk

28 Haziran 1971 yılında dünyaya gelen Elon Musk Kanada ve Birleşik Devletler vatandaşıdır. SpaceX’in kurucusu ve CEO’su olan Musk, mühendislik, tasarım ofisleri şefi, erken yatırımcı olarak çalışma hayatına başlamıştır. SpaceX’in ardından Tesla şirketini kuran Elon Musk, son günlerde Neuralink projesiyle gündem olmuştu. Elon Musk ayrıca OpenAl’in kurucu ortağı ve ilk eş-başkanı olmuştur.