Elize Matsunaga kimdir? Elize Matsunaga hikayesi gerçek mi?

Netflix Temmuz ayı için çok öncelerden muhteşem geçeceğinin sinyalini vermişti. Korku, suç ve k-dram türündeki içerikleriyle izleyenleri büyülemeyi başardı.

Evli ve çocuklu bir kadının, eşini çok sevmesine rağmen onu öldürmesiyle alakalı olan bu belgesel gerçek kesit sunuyor. Kocasının cesedini altı parçaya ayırarak çöp poşetine koyan kadın, seneler sonra ortaya çıkan bir hikaye.

50 dakika süren ve 4 bölümden oluşan bir içeriktir. Mayıs 2012 yılında karı koca arasında çıkan tartışmanın ardından adamın karısına tokat atması sonucunda kadın kocasına ateş etti. Yakın vurulan adamın kafasına denk gelmiştir.

Yönetmen koltuğunda Eliza Capai yer alırken, IMDB puanı ise 7/10

Belgeselin fragmanı için tıkla!