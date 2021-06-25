Elit İşcan kimdir, nerede doğmuştur? Elit İşcan evli mi? Elit İşcan kaç yaşında?

Elit İşcan kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Elit İşcan’ın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Elit İşcan kimdir? Nerelidir?

Elit İşcan’ın yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Elit İşcan Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Ocak 1994'te İstanbul'da dünyaya gelen Elit İşcan, Oğlak burcudur.

Annesi bilgisayar programcısı, babasıysa mimar mesleğiyle uğraşmaktadır. Kemer Koleji'nde okudu. Bugün eğitim hayatına Koç Üniversitesi'nde devam etmektedir. İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında Beş Vakit filminde yaptı. Bugüne kadar Beş Vakit, Hayat Var, Dersimiz Atatürk, Ölü Yaprak Vuruşu, Mustang, Put Şeylere, Sibel ve Tuzdan Kaide filmlerinde yer aldı. Bunların yanı sıra Küçük Kadınlar, Yaşamayanlar, Taş Mektep ve A.Ş.K. dizilerinde de yer aldı.

2007'de Alman Film Festivali'nde Beş Vakit filmiyle ödül kazandı. Hayat Var ile de ödül alan Elit İşcan, 2009 yılında Kadın Filmleri Festivali ve Yeşilçam Ödülü'nün yanı sıra Umut Veren Genç Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Beş Vakit filminde rol alabilmek için binlerce çocuğu arasından seçmeleri kazanmıştır.

Spor hayatına Eczacıbaşı'nda voleybol oynayarak devam eden Elit İşcan, Ekol Drama'da oyunculuk dersleri alıyor. Kemer Koleji'nde okurken bir grup arkadaşıyla beraber çektikleri “Duvarın Arkasında Kim Var” adlı kısa filmin görüntü yönetmenliğini üstlenmiştir.

Güzel oyuncu kitap okumayı ve film izlemeyi sevmektedir. 1.61 cm boyunda, 51 kilogramdır.