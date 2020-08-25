Elif Şafak kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır ve kitapları nelerdir?

Cumhuriyet dönemi edebiyatçıları arasında yer alan Elif Şafak, kaleme aldığı kitapları ile son dönemlerin en popüler yazarlarındandır. Şafak, postmodenizmin yanında edebi kurgu ve tarihsel kurgu da yazmıştır.

Elif Şafak kimdir?

Elif Şafak 25 Ekim 1971 yılında Strazburg kentinde doğmuştur. Kariyer sahibi anne ile babanın tek çocuğudur. Elif Şafak küçük yaştayken annesiyle babası ayrılmıştır. Şafak annesi ile kalmış ve annesinin soyadını kullanmıştır. Ortaokula kadar Madrid’de yaşayan Şafak, daha sonra annesi ile Türkiye’ye dönerek Ankara’ya taşınmıştır. Ankara Atatürk Lisesi’nde öğrenim gördükten sonra üniversite eğitimini ODTÜ’de Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Okulu bitirdikten sonra evlenmiş ve bu evliliğinden iki çocuğu olmuştur. 2017 yılında ise eşinden boşanarak biseksüel olduğunu açıklamıştır.

Elif Şafak’ın eserleri

Havva’nın Üç Kızı (2016)

-Ustam ve Ben (2013)

-Şemspare (2012)

-İskender (2011)

-Firarperest (2010)

-Kağıt Helva (2010)

-AŞK (2009)

-Siyah Süt (2007)

-Baba ve Piç (2006)

-Med Cezir (2005)

-Beştepe (2004)

-Araf (2004)

-Bit Palas (2002)

-Mahrem (2000)

-Şehrin Aynaları (1999)

-Pinhan (1997)

-Kem Gözlere Anadolu (1994)