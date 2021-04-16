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Elif Doğan kimdir, kaç yaşında? Elif Doğan rol aldığı dizi film ve yapımlar

FOX TV ekranlarına gelen sevilen dizi Mucize Doktor'da rol alan başarılı oyuncu Onur Tuna ile güzel oyuncu Elif Doğan'ın aşk iddiaları gündeme geldi. İki başarılı oyuncu el ele görüntülenirken henüz açıklama yapmadılar. Peki Elif Doğan aslında kimdir? Hangi dizilerde rol almıştır? Sizler için araştırdık. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

16 Nisan 2021 Cuma 17:09
Elif Doğan kimdir, kaç yaşında? Elif Doğan rol aldığı dizi film ve yapımlar
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Elif Doğan kimdir?

İlgiyle izlenilen FOX Tv ekranlarına gelen Mucize Doktor dizisinin başarılı oyuncusu Ferman’ı Onur Tuna aşk hayatı magazin gündeme geldi. 35 yaşındaki yakışıklı başarılı oyuncu Onur Tuna kendi gibi oyuncu meslektaşı Elif Doğan ile birlikte el ele görüntülendi. Kendilerinden henüz açıklama gelmez iken çift birbirlerini sosyal medyada takip etmektedir. 

Elif Doğan hayatı

6 Eylül 1994 yılında İstanbul’da dünyaya gözlerini açmıştır. İstanbul üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal bölümünden mezun olmuştur. Aşk Laftan Anlamaz dizisi ile ilk kez izleyicilerin karşısına çıkmıştır. Daha sonralarında Hayat Bazen Tatlıdır ve Zengin ve Yoksul dizilerinde rol almıştır. Güzel oyuncu 1.62 cm boya ve 53 kiloya sahiptir. Kendisi başak burcudur. 

Rol aldığı projeler

*Aşk Tesadüfleri Sever 2

*Kayıp İnci

*Aşk Laftan Anlamaz

*Zengin ve Yoksul

*Hayat Bazen Tatlıdır

*Darısı Başımıza

*Çukur

*Gençliğim Eyvah

*Şirinler 3: Kayıp Köy

*Bezmi Ezel

*Emoji Filmi

Onur Tuna kimdir?

16 Temmuz 1988 yılında Çanakkale’de dünyaya gözlerini açmıştır. Babası öğretmendir. Annesi tapu dairesinde emeklidir. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirmiştir. Ege Üniversitesi Konservatuarında sanat müziği ses eğitimi almıştır. 

Voleybol ve basketbol oynayan oyuncu mankenlikte yapmıştır. İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldıktan sonra 2011 senesinde ATV ekranlarına gelen büyük bir ilgiyle izlenilen Hayat Devam Ediyor dizisinde Siraç karakterine hayat vermiştir.  2014 yılında Bir Küçük Eylül Meselesi filminde Engin Akyürek ile Farah Zeynep Abdullah ile rol almıştır. 2014 yılında Filinta dizisinde oynamıştır. 

Rol aldığı projeler

-Ahirim Sensin

-Filinta

-Bir Küçük Eylül Meselesi

-Hayat Devam Ediyor

-Cesur Yürek

-Bin Yılın Şafağında 

-Huzur Sokağı

-Yasak Elma

-Bir Osmanlı Polisiyesi

-Mucize Doktor



Son Güncelleme: 16.04.2021 17:09
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Anahtar Kelimeler:
Elif DoğanOnur TunaOyuncuAşkDizi
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